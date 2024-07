Alex Burrows ne sera pas de retour derrière le banc du Canadien. L’entraîneur adjoint a décidé de se retirer de ses fonctions afin de passer plus de temps avec sa famille, a révélé Renaud Lavoie, de TVA Sports.

Il se verra confier un autre poste dans l’organisation, ajoute le reporter. L’organisation n’a pas encore voulu confirmer l’information.

Dès la fin de sa carrière de plus de 900 matchs dans la LNH, en 2018, le Québécois est devenu entraîneur adjoint chez le Rocket de Laval. Pendant l’hiver 2021, le Canadien l’a rapatrié afin de lui confier le même rôle à Montréal. Il a ensuite survécu au changement de garde qui a vu arriver Martin St-Louis au poste d’entraîneur-chef un an plus tard.

Au cours des dernières saisons, il était notamment responsable de l’avantage numérique de l’équipe.

L’organisation aura fort à faire au cours des prochaines semaines pour regarnir son personnel d’entraîneurs. En plus de Burrows, la direction devra trouver un entraîneur-chef et un adjoint à Laval, afin de remplacer Jean-François Houle et Kelly Buchberger, qui ont tous deux démissionné.