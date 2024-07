Alex Newhook (15) et Auston Matthews (34)

(New York) Le Canadien de Montréal commencera sa saison locale le mercredi 9 octobre face aux Maple Leafs de Toronto.

La Presse Canadienne

La LNH a dévoilé lundi les matchs d’ouverture locale des 32 équipes du circuit.

Le Tricolore participera ensuite au premier match à domicile des Bruins de Boston le 10 octobre.

Les premiers matchs en Amérique du Nord de la saison 2024-25 auront lieu le 8 octobre, alors que les Panthers de la Floride, champions en titre de la Coupe Stanley, accueilleront les Bruins de Boston, le Kraken de Seattle affrontera les Blues de St. Louis et le Utah HC jouera le premier match de son histoire en accueillant les Blackhawks de Chicago.

Les Sabres de Buffalo et les Devils du New Jersey lanceront la saison 2024-25 en disputant deux parties à Prague, en République tchèque, les 4 et 5 octobre.