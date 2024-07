Résumé des multiples embauches dans la LNH, alors que s’est ouvert à midi le marché des joueurs autonomes.

Il y a du mouvement à Ottawa en cette première saison morte du nouveau directeur général, Steve Staios.

Les Sénateurs ont mis la main sur l’attaquant David Perron, quelques minutes après avoir échangé le défenseur Jakob Chychrun.

Perron s’est entendu pour deux ans et huit millions de dollars avec la formation ottavienne.

Le vétéran de 36 ans en sera à une septième équipe dans la LNH. Il a inscrit 17 buts et 30 passes pour 47 points en 76 matchs la saison dernière.

De son côté, Chychrun quitte déjà Ottawa. Les Sénateurs ont échangé le défenseur aux Capitals de Washington, lundi midi, contre le vétéran défenseur Nick Jensen et un choix de 3e tour en 2026.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Jakob Chychrun (6)

Chychrun a inscrit 41 points (14 buts, 27 passes) en 82 matchs la saison dernière, tout en présentant un bilan de -30. Il lui reste une année de contrat à écouler, à 4,6 millions de dollars.

Les Sénateurs l’ont acquis en mars 2023 à fort prix, cédant un choix de 1er tour (12e au total) en 2023, et deux choix de 2e tour aux Coyotes. Ils se retrouvent avec un choix plus lointain et Jensen, un défenseur de profondeur qui jouait un peu plus de 19 minutes à Washington la saison dernière, et qui doit toucher 4,05 millions de dollars pour les deux prochaines saisons.

Drouin demeure au Colorado

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Drouin

Ça a mis du temps à se régler, mais Jonathan Drouin restera finalement avec l’Avalanche. L’attaquant québécois s’est entendu de nouveau pour un contrat d’un an avec le Colorado, mais il aura droit à une augmentation salariale. De 825 000 $ la saison dernière, son salaire passera à 2,5 millions de dollars, selon Pierre LeBrun. La saison 2023-2024 était la première de Drouin au Colorado. Il en a profité pour connaître la campagne la plus productive de sa carrière, établissant des sommets personnels pour les points (56) et le temps d’utilisation (18 min 11 par match), et a passé une bonne partie de la saison au sein de la première unité de l’avantage numérique.

Les Bruins arrachent Lindholm et Zadorov aux Canucks

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Elias Lindholm (23)

Acquis par les Canucks de Vancouver au cours de la dernière saison, l’attaquant Elias Lindholm et le défenseur Nikita Zadorov poursuivront leur carrière avec les Bruins de Boston. Lindholm, joueur de centre à caractère défensif, qui a notamment été candidat au trophée Selke en 2022, apparaît comme le successeur de Patrice Bergeron. Et il sera payé comme tel, alors qu’il empochera un total de 54,25 millions au cours des sept prochaines années (moyenne de 7,75 millions). Quant à Zadorov, une puissance en séries éliminatoires à Vancouver, il a signé une entente 6 ans et 30 millions (moyenne de 5 millions). Les Canucks souhaitaient retenir ses services, mais ses demandes salariales excédaient ce que l’équipe était prête à payer, avait-on appris au cours des derniers jours. Les deux nouveaux membres des Bruins sont âgés de 29 ans.

Tanev, Ekman-Larsson et Stolarz à Toronto

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Tanev

À Toronto, les Maple Leafs ont profité du 1er juillet pour remodeler leur unité défensive. Ils se sont entendus avec les vétérans Chris Tanev (6 ans, 27 millions de dollars) et Oliver Ekman-Larsson (4 ans, 14 millions). Toronto avait acquis les droits de Tanev samedi, avant de s’entendre avec lui. L’Ontarien aura 35 ans en décembre, ce qui signifie qu’il aura 40 ans à l’expiration du contrat. Ekman-Larsson fêtera quant à lui ses 33 ans dans deux semaines. Il vient d’aider les Panthers à remporter la Coupe Stanley en tant que défenseur de troisième duo. Les Leafs ont par ailleurs embauché le gardien Anthony Stolarz pour deux ans et quatre millions de dollars, soit deux millions par saison. Stolarz vient lui aussi de gagner la Coupe Stanley, à titre de gardien auxiliaire des Panthers.

Montour et Stephenson à Seattle

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Brandon Montour (62)

Stolarz et Ekman-Larsson ne sont toutefois pas les plus grandes pertes des champions de la Coupe Stanley. Les Panthers ont en effet perdu les services de Brandon Montour, membre de leur « top 3 » en défense. Montour s’est entendu avec le Kraken de Seattle pour 7 ans et 50 millions de dollars, pour une moyenne annuelle de 7143 millions. En 66 matchs, il a engrangé 33 points (8 buts, 25 passes). La saison précédente, il avait cependant obtenu 73 points en 80 matchs. Le Kraken a également mis la main sur le centre Chandler Stephenson, en vertu d’un contrat de 7 ans et 43,75 millions (moyenne de 6,25 millions). Stephenson vient de franchir la barre des 50 points pour une troisième campagne d’affilée. Il a amassé 51 points (16 buts, 35 passes) en 75 matchs.

Bertuzzi, Teravainen, Martinez et Brossoit à Chicago

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tyler Bertuzzi

On savait que les Blackhawks de Chicago étaient en reconstruction. Ce qu’on ne savait pas, c’est qu’ils se reconstruiraient en une journée. En moins de 90 minutes après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le directeur général Kyle David a embauché pas moins de six joueurs, lundi. En attaque, Tyler Bertuzzi (4 x 5,5 millions), Teuvo Teravainen (3 x 5,4 millions), Patrick Maroon (1 x 1,3 million), Craig Smith (1 x 1 million) se sont ajoutés à l’effectif, à l’instar du défenseur Alec Martinez (1 x 4 millions) et le gardien Laurent Brossoit (2 x 3,3 millions). Teravainen retourne ainsi avec l’équipe qui l’a repêché au premier tour en 2012, et avec laquelle il a gagné la Coupe Stanley en 2015. Il avait été échangé aux Hurricanes de la Caroline pendant l’été 2016, et passé les huit dernières saisons là-bas. Quant à Bertuzzi, il vient d’amasser 43 points en 80 matchs à sa seule saison dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto.

Anthony Duclair rejoint Patrick Roy à Long Island

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Anthony Duclair

Les Islanders de New York ont offert un contrat de quatre ans à l’attaquant Anthony Duclair. Celui-ci rejoint ainsi l’entraîneur-chef Patrick Roy, qui l’a dirigé pendant deux saisons chez les Remparts de Québec, de 2011 à 2013. La saison dernière, le Québécois a amassé 42 points, dont 24 buts, en 73 matchs avec les Sharks de San Jose et le Lightning de Tampa Bay. Duclair, qui aura 29 ans au mois d’août, rejoint ainsi une neuvième équipe en carrière, lui qui a jusqu’ici joué à New York (Rangers), en Arizona, à Chicago, à Columbus, à Ottawa, en Floride, à San Jose et à Tampa. L’équipe n’a pas dévoilé les détails financiers de l’entente, mais la valeur moyenne serait de 3,5 millions, selon Athletic.

Edmundson et Foegele à Los Angeles pour quatre ans

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Warren Foegele

Les Kings de Los Angeles ont causé la surprise en accordant un contrat de quatre ans au défenseur Joel Edmundson qui lui rapportera une moyenne de 3,85 millions de dollars par saison. L’ancien du Canadien obtient ainsi une augmentation de salaire par rapport à l’entente précédente (4 x 3,5 millions) que lui avait accordée le directeur général Marc Bergevin… devenu DG adjoint à Los Angeles depuis. Le Manitobain a été ralenti par les blessures au cours des trois dernières campagnes, ratant un total de 108 matchs dans l’intervalle. Il a conclu la dernière saison avec les Maple Leafs de Toronto, disputant les sept matchs du club au premier tour des séries éliminatoires. Les Kings, par ailleurs, se sont entendus pour trois ans avec l’attaquant Warren Foegele, qui vient d’atteindre la finale de la Coupe Stanley avec les Oilers d’Edmonton. Il empochera en moyenne quelque 3 millions, selon Sportsnet.