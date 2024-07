Sam Reinhart a manqué le défilé de la Coupe Stanley des Panthers de la Floride, mais il ne manquera pas leur tentative de défendre le titre la saison prochaine.

Associated Press

Reinhart – qui a marqué le but décisif lors du septième match de la finale de la Coupe Stanley – et les Panthers se sont entendus sur un contrat de 8 ans et de 69 millions de dollars, a déclaré lundi matin à l’Associated Press une personne au fait des négociations. Ce qui vaudra au joueur étoile un salaire annuel de 8625 millions.

L’entente a été conclue dimanche soir, ce qui était essentiel puisqu’elle permettait à Reinhart de ne pas avoir à tester le marché des joueurs autonomes, et aux Panthers de pouvoir lui offrir un contrat de huit saisons. Cela signifie également que les Panthers ont les attaquants Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk et Reinhart sous contrat ensemble pour les six prochaines années.

Reinhart – qui a marqué 67 buts, un record pour les Panthers, la saison dernière, dont 10 en séries éliminatoires – a manqué le défilé et le rassemblement de dimanche célébrant le titre de la Coupe Stanley parce qu’il assistait au mariage de son meilleur ami. Il a envoyé une vidéo à la place, disant aux fans qu’il aurait aimé être présent lors de ces évènements.

« Quelle semaine nous avons vécue, a déclaré Reinhart. La meilleure semaine de ma vie. »

En effet, ce fut une semaine sans pareille.

Reinhart a marqué le premier but de la saison pour la Floride et, huit mois plus tard, il a marqué le dernier but de la saison. Son but en fin de deuxième période a permis aux Panthers de prendre l’avance pour de bon lors de leur victoire 2-1 sur les Oilers d’Edmonton dans le septième match de la finale.

Ensuite, il a passé quelques jours à célébrer avec ses coéquipiers, puis il a célébré le mariage de son ami.

Guentzel à Tampa : c’est fait

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jake Guentzel

À Tampa, le dossier Jake Guentzel s’est finalisé lundi matin. Le Lightning avait acquis ses droits dimanche, et a annoncé avoir conclu une entente avec le productif ailier.

Il s’agit d’une entente de sept ans, d’une valeur totale de 63 millions de dollars, pour un impact annuel moyen de 9 millions de dollars sous le plafond salarial. Cette entente fait de Guentzel le quatrième salarié du Lightning, derrière Brayden Point, Nikita Kucherov et Andrei Vasilevskiy, tous à 9,5 millions.

Guentzel, 29 ans, a inscrit 30 buts et 47 passes pour 77 points en 77 matchs la saison dernière, avec les Penguins et les Hurricanes. Il a ainsi franchi la barre des 70 points pour une troisième campagne d’affilée.

Avec cette entente, le Lightning dispose maintenant de 7,5 millions de dollars d’espace sous le plafond salarial (source : CapFriendly), mais avec seulement 10 attaquants et 5 défenseurs sous des contrats de la LNH.

À moins qu’il change d’idée et accepte donc une substantielle diminution de salaire, Steven Stamkos poursuivra donc sa carrière dans un autre uniforme et le Lightning devra nommer un autre capitaine. En Guentzel, Tampa met toutefois la main sur un attaquant plus jeune de quatre ans.

Tanev à Toronto

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Tanev

Chris Tanev est un défenseur droitier à caractère défensif qui a valu son pesant d’or pour les Stars de Dallas en séries. Les Maple Leafs de Toronto sont donc allés chercher ses droits de négociations dimanche, et conséquemment, ils ont annoncé lundi avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes une entente de 6 ans et 27 millions avec le défenseur de 34 ans.

C'est au dollar près ce qu'il touchait la saison dernière, soit 4,5 millions par saison.

Tanev a inscrit la saison dernière 2 buts et 17 aides en 75 matchs, une production somme toute modeste, mais son apport se calcule beaucoup plus en prouesses défensives et en leadership. Deux qualités qui ne peuvent que servir la cause des Leafs.

Guillaume Lefrançois, La Presse