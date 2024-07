Il était à peine passé midi que déjà les Predators de Nashville avaient volé le spectacle à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Les attaquants Steven Stamkos et Jonathan Marchessault ainsi que le défenseur Brady Skjei déménagent dans la ville du country. Stamkos a signé un contrat de quatre ans qui lui rapportera une moyenne de 8 millions par saison. Marchessault, lui, gagnera un total de 27,5 millions d’ici 5 ans (moyenne de 5,5 millions). Skjei s’est quant à lui entendu sur un contrat de 7 ans et 49 millions (moyenne de 7 millions).

Stamkos, 34 ans, a passé toute sa carrière de plus de 1000 matchs avec le Lightning de Tampa Bay, équipe qui l’a repêché au tout premier rang en 2008. Il est le meneur de l’histoire de la franchise sur le plan des buts (555) et des points (1137). Il en est par ailleurs le capitaine depuis 2014. Il a remporté la Coupe Stanley deux fois, en 2020 et 2021.

« Lorsque je suis devenu directeur général des Predators, j’ai dit à plusieurs reprises que je cherchais à ajouter des gagnants à notre franchise, et il n’y a peut-être personne qui corresponde mieux à cette définition que Steven Stamkos, a déclaré le DG Barry Trotz. Nous sommes très heureux d’acquérir un futur membre du Temple de la renommée en ce jour important pour l’avenir de notre organisation. Steven est un gagnant et un leader avéré qui fera de nous une meilleure équipe sur la glace, grâce à sa production, et dans le vestiaire, en tant que personne dont nos jeunes joueurs pourront s’inspirer. »

La saison 2023-2024 était la dernière d’un contrat de 8 ans que Stamkos avait signé pendant l’été 2016. Il a alors amassé 81 points en 79 matchs.

Son agent a rencontré le directeur général Julien BriseBois après l’élimination de l’équipe au premier tour des séries éliminatoires, à la fin du mois d’avril, mais les négociations ont rapidement piétiné. Au cours des derniers jours, la séparation entre Stamkos et le Lightning s’est confirmée.

Quelques instants avant que l’on apprenne qu’il se joindrait aux Predators, Stamkos a publié un court hommage à sa ville d’adoption sur les réseaux sociaux. « Je ne trouve pas les mots, a-t-il écrit. C’est encore trop tôt. Mais je veux néanmoins que tout le monde sache à quel point je suis reconnaissant pour ces 16 années avec le Lightning. »

En entrevue à Sportsnet, Stamkos a ainsi répondu à la simple question « que s’est-il passé ? » :

« Je serai parfaitement honnête, je me pose la même question. Plus je parle à des gens, plus ils semblent partager le même sentiment d’incompréhension. En fin de compte, je voulais mettre tout ça de côté pour rester à Tampa Bay. Ma famille et moi avons aimé cette ville et cette équipe, mais peut-être que pas tout le monde ne pensait ainsi. Je suis un grand garçon, j’ai pu rester concentré, je crois que j’ai très bien joué cette année malgré les distractions du contrat.

« Je voulais prendre ma retraite comme membre du Lightning, ça n’a pas fonctionné, mais pour te regarder dans le miroir tu dois te connaître, être honnête, savoir ce que la loyauté et le respect signifient pour toi et passer à la prochaine étape. »

Marchessault, Skjei

Jonathan Marchessault, 33 ans, quitte lui aussi un marché où il s’était solidement enraciné.

Sélectionné par les Golden Knights au repêchage d’expansion qui a vu la LNH s’installer à Las Vegas en 2017, il a passé les sept dernières années dans le désert du Nevada. Il arrive au premier rang de la jeune histoire de la franchise pour les buts (192), les mentions d’aide (225) et les points (417).

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

Il a en outre contribué à la conquête de la Coupe Stanley de 2023, alors qu’il a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires. Son brio en séries a d’ailleurs été souligné par son nouveau patron comme l’une de ses marques de commerce.

Jamais repêché, il a jusqu’ici réussi trois récoltes d’au moins 30 buts, y compris un sommet personnel de 42 qu’il a établi la saison dernière.

Sur les ondes de TVA Sports, il a indiqué que le Canadien de Montréal lui avait soumis une offre digne d’intérêt, mais qu’il estimait que les Predators de Nashville représentaient pour lui un « meilleur fit ». Au réseau TSN, il a par ailleurs estimé que les Golden Knights n’avaient pas déployé « un grand effort pour [le] garder ».

Quant à Skjei, il quitte les Hurricanes de la Caroline après quatre ans. Il vient de connaître la meilleure saison offensive de sa carrière, amassant 47 points en 80 matchs pendant la saison et ajoutant 9 points en 11 matchs de séries éliminatoires.

Les Predators ont également réussi à conserver le défenseur Alexandre Carrier dans leur formation. Le Québécois, qui revient d’une saison de 4 buts et 16 aides en 73 matchs, a accepté un pacte de 3 ans et 11,25 millions de dollars.

Enfin, les Predators ont acquis le gardien d’expérience Scott Wedgewood au bas prix : 2 ans pour 3 millions au total. Wedgewood s’est révélé comme un adjoint de qualité à Dallas la saison dernière, avec pour preuve une fiche de 16-7-5. Il aura le même rôle avec Juuse Saros, dont la prolongation de contrat a été officialisée lundi : 8 ans pour 61,92 millions. une entente qui entrera en vigueur en 2025-2026.