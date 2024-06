Rondelle libre Dix dossiers à suivre en prévision du repêchage

Le repêchage de la LNH est à nos portes. Non seulement promet-il des rebondissements en raison du nombre de discussions et d’échanges potentiels, mais l’ordre de sélection des espoirs entre le deuxième et le douzième rang demeure un mystère complet. Voici dix dossiers à surveiller en prévision de cet évènement présenté vendredi soir.