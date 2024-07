Johnathan Kovacevic a fait les frais du surplus d’effectifs du Canadien lorsqu’il a pris la route du New Jersey. Mais la source de ce surplus n’est pas sur le point de s’épuiser. Même que la transaction y contribue un peu plus.

Lisez « Le Canadien : La délicate gestion des surplus »

La source, c’est en grande partie le repêchage, là où Kent Hughes et Jeff Gorton ont les mains pleines depuis leur arrivée à la tête du Tricolore.

Le duo d’administrateurs a en effet multiplié les échanges dans lesquels il obtenait des choix au repêchage. De Tyler Toffoli à Brett Kulak, en passant par Joel Edmundson et Sean Monahan, moult vétérans ont été sacrifiés en retour de jetons que Hughes et Gorton ont utilisés au repêchage.

Résultat : dans les trois derniers encans, soit depuis l’embauche du tandem, le CH a réclamé 30 espoirs. On rappelle que, sur papier, les équipes détiennent sept choix par année, ce qui donne une moyenne théorique de 21 choix sur 3 ans.

Seule l’équipe de l’Utah a repêché davantage d’espoirs depuis 2022.

Équipes avec le plus de joueurs sélectionnés dans les trois derniers repêchages Utah : 33

Montréal : 30

Chicago : 30

Seattle : 29

Detroit : 28

Là où ça devient encore plus intéressant, c’est en incluant l’encan 2025 dans le calcul. Pour l’heure, Montréal détient 12 choix, un sommet dans la LNH, à égalité avec les Flyers de Philadelphie. Parmi ces 12 sélections, on retrouve cependant celle de 1er tour des Flames de Calgary acquise dans la première transaction de Monahan. Ce choix est soumis à des conditions si complexes qu’elles peuvent seulement être expliquées par un neurochirurgien capable de faire de l’actuariat et de l’exploration spatiale dans ses temps libres.

Quoi qu’il en soit, que ce choix revienne au Canadien ou pas en 2025, l’équipe est celle qui en détient le plus si on ajoute ceux de l’an prochain à ceux acquis depuis 2022.

Équipes avec le plus de joueurs sélectionnés dans les trois derniers repêchages et à venir en 2025* Montréal : 42

Utah : 40

Chicago : 38

Buffalo : 37

Seattle : 37 *Informations pour 2025 prises sur CapFriendly

Une monnaie d’échange ?

Ce surplus devient éventuellement un problème à gérer, parce que les équipes de la LNH ont droit à un maximum de 50 contrats dans l’organigramme. C’est donc seulement un nombre limité d’espoirs qui finiront par signer une entente avec le grand club. C’est pourquoi cet été, le Tricolore a renoncé à ses droits sur les espoirs Cédrick Guindon, Petteri Nurmi et Miguel Tourigny.

Dans l’intervalle, le personnel de développement des joueurs ne chôme pas et doit surveiller une kyrielle de jeunes.

Il sera donc intéressant de voir où Hughes et Gorton s’en vont avec cette accumulation de choix, car ils devront bien peser sur l’accélérateur dans leur processus de reconstruction, éventuellement. Le cas échéant, ces choix pourront servir de monnaie d’échange.

Il leur est tout de même déjà arrivé de se servir de cette ressource. Cette fin de semaine à Vegas, les choix 57 et 198 ont permis à Hughes de s’entendre avec les Kings de Los Angeles pour inverser leurs choix de 1er tour, ce qui a donné à Montréal un droit de parole au 21e rang, plutôt qu’au 26e. En est ressortie la sélection de Michael Hage.

L’an dernier, les choix 31 et 37 ont valu Alex Newhook aux Montréalais. Et l’année précédente, au moment où l’équipe était aux prises avec un surplus de défenseurs et de choix, Alexander Romanov et des choix de 3e et 4e tours ont permis à Hughes de dénicher Kirby Dach.

La différence entre cette année et les précédentes, c’est que la transaction de Hughes conclue vendredi n’a pas permis d’obtenir du renfort immédiat.

Ce type de transaction – pour obtenir des éléments capables de jouer en 2024-2025 – demeure encore possible avant l’ouverture des camps d’entraînement, même si la fin de semaine du repêchage, toujours fertile en transactions, est terminée. L’an dernier, Alex DeBrincat et Anthony Duclair avaient été échangés en juillet, après l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Et l’échange d’Erik Karlsson, qui avait impliqué par la bande le Canadien, s’était conclu en août.

Que ce soit Martin Necas, Patrik Laine ou Nikolaj Ehlers, plusieurs des noms attendus dans des transactions estivales demeurent sur le marché.

Si Hughes et Gorton souhaitent se mouiller, ils ont des choix au repêchage pour amorcer les discussions. Et si leurs homologues cherchent plutôt des espoirs, ils ont des choix pour les remplacer, éventuellement.