Le Canadien se retrouve avec un surplus de défenseurs et il a commencé son ménage. Il y a maintenant deux noms de moins dans l’organigramme : Johnathan Kovacevic et Mattias Norlinder.

Le Tricolore a échangé Kovacevic aux Devils du New Jersey contre un choix de quatrième tour au repêchage de 2026.

Sans régler complètement son surplus de personnel en défense, le Tricolore se sépare d’un joueur qui semblait de moins en moins cadrer dans les plans de l’organisation.

La saison dernière, il a été laissé de côté à 20 reprises, surtout en deuxième moitié de campagne, au profit de plus jeunes défenseurs comme Justin Barron, Jordan Harris et Jayden Struble.

Au début du mois d’avril, l’entraîneur-chef Martin St-Louis avait dit qu’il était devenu difficile pour Kovacevic d’entrer dans la formation, à un moment où d’autres que lui s’étaient « séparés » du peloton. Au total de la saison, son temps de glace moyen a perdu une minute par rapport à la précédente.

L’Ontarien, qui aura bientôt 27 ans, a disputé deux saisons à Montréal, après avoir amorcé sa carrière professionnelle dans l’organisation des Jets de Winnipeg.

Bien qu’il ait connu du succès sur le plan offensif dans la Ligue américaine, c’est principalement un rôle défensif qui lui a été confié chez le Tricolore. Lorsqu’il était en uniforme, il était systématiquement utilisé en désavantage numérique.

Il reste une année à écouler à son contrat. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation en juillet 2025.

Pas d’offre pour Norlinder, un nouvel agent pour Xhekaj

Le Canadien a par ailleurs annoncé avoir soumis des offres qualificatives aux défenseurs Justin Barron et Arber Xhekaj, ce qui est essentiellement une formalité administrative pour conserver leurs droits, en attendant que leur prochain contrat soit signé.

Barron et Xhekaj deviendront en effet joueurs autonomes avec compensation lundi. Les négociations vont donc se poursuivre avec les deux arrières, qui n’ont pas le droit à l’arbitrage.

Les deux arrières ont eu un cheminement semblable la saison dernière, en ce sens qu’ils ont dus les deux effectué une parenthèse avec le Rocket de Laval. Xhekaj y a été cédé début décembre avant de revenir dans la LNH le 23 janvier. La veille, Barron y avait été cédé, avant d’être rappelé au début avril. Barron a fini par disputer 48 matchs avec le Tricolore, contre 44 pour Xhekaj.

On note cependant un développement dans le dossier de Xhekaj. Le colosse défenseur change d’agent et sera désormais représenté par Brian et Scott Bartlett. Xhekaj était précédemment représenté par le New-Yorkais Viktor Saljanin.

Notons que Xhekaj se remet actuellement d’une opération à l’épaule gauche. En avril, il assurait cependant qu’il sera prêt pour le camp d’entraînement.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Mattias Norlinder, lors du match Rouges contre Blancs en 2023

Sans grande surprise, les annonces du jour signifient que c’est la fin de l’aventure de Norlinder avec le Canadien.

Norlinder, de même que ses compatriotes suédois Lias Andersson et Filip Cederqvist, n’ont pas reçu d’offre qualificative. Le Tricolore renonce donc à ses droits sur ces trois joueurs, qui deviennent autonomes sans compensation. Les trois ont joué pour le Rocket de Laval la saison dernière et n’ont pas disputé de matchs avec le CH.

Andersson avait déjà signé un contrat à Bienne, en Suisse, pour la saison prochaine, tandis que Cederqvist a une entente en poche pour jouer à Frolunda, dans sa Suède natale.

Quant à Norlinder, son départ devenait prévisible, avec le surplus de défenseurs dans l’organigramme. La saison dernière, ce défenseur prétendument aux instincts offensifs a été limité à 9 points en 50 matchs.

Norlinder avait été repêché au 3e tour (64e au total) par Montréal en 2019.