Patrick Kane sera de retour avec les Red Wings de Detroit la saison prochaine après qu’il a paraphé une entente qui lui donnera l’opportunité de toucher jusqu’à 6,5 millions US s’il permet à l’équipe de mettre fin à sa longue disette sans participer aux séries éliminatoires.

John Wawrow et Stephen Whyno Associated Press

Kane a signé un contrat d’un an dimanche qui, selon une personne au fait de la situation, rapportera au vétéran attaquant un salaire de 4 millions US, assorti de clauses bonis qui pourraient s’élever à 2,5 millions US.

Cette personne s’est exprimée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que les clauses de l’entente n’avaient pas été annoncées.

Kane, un ailier de 35 ans originaire de Buffalo qui a remporté la coupe Stanley à trois reprises avec les Blackhawks de Chicago de 2010 à 2015, a continué à jouer après une opération de resurfaçage de la hanche dont seuls deux autres joueurs sont revenus.

Lors de sa première saison avec les Red Wings, il est venu près d’amasser un point par match, complétant la campagne avec 20 buts et 27 mentions d’aide en 50 parties.

Parmi les joueurs nés aux États-Unis, seul Mike Modano compte plus de points dans la LNH que Kane (1284). Il entamera sa 17e saison professionnelle.

Kane essaiera d’aider les Red Wings à mettre fin à une disette de huit saisons sans participer aux séries éliminatoires, la plus longue séquence du genre dans l’histoire de l’organisation, qui existe depuis 1926.

Plus tôt dimanche, l’équipe a fait des offres qualificatives à Lucas Raymond, Moritz Seider, Jonatan Berggren et Joseph Veleno afin de conserver leurs droits.