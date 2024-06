Mikhail Sergachev a été cédé à la nouvelle équipe de l’Utah en échange du défenseur J.J. Moser, du joueur de centre Conor Geekie et de choix de deuxième et de septième tour au repêchage de 2024.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Les organisateurs du repêchage de la LNH ont profité de leur passage dans la Sphere, à Las Vegas, pour introduire une nouveauté : une sirène accompagnée d’une projection à 360 degrés pour annoncer une transaction.

La sirène n’a pas résonné souvent vendredi soir, à l’occasion du premier tour. Ç’a été tout le contraire samedi. Et ça s’est amorcé très tôt, alors que le deuxième tour commençait à peine et que les journalistes sur place n’avaient pas terminé leur premier café.

Le Lightning de Tampa Bay a semé l’émoi dans la salle. L’organisation floridienne a cédé Mikhail Sergachev à la nouvelle équipe de l’Utah, obtenant en échange le défenseur J.J. Moser, le joueur de centre Conor Geekie ainsi que deux choix de repêchage.

À peine quelques minutes plus tard, nouvelle sirène, encore gracieuseté du Lightning. Cette fois, on apprenait que Tanner Jeannot s’envolait pour Los Angeles, au prix de deux choix de repêchage.

PHOTO STEVE MARCUS, ASSOCIATED PRESS Annonce d’une transaction dans la Sphere, à Las Vegas

En quelques instants, le Lightning, pris à la gorge sur le plan salarial, s’est libéré de plus de 11 millions en vue de la saison 2024-2025.

Spontanément, on a cru que cette somme servirait principalement à retenir les services du capitaine Steven Stamkos, qui deviendra joueur autonome sans compensation lundi s’il ne signe pas de nouvelle entente d’ici là.

Croisé par le représentant de La Presse, le directeur général Julien BriseBois s’est montré peu optimiste à ce sujet, ajoutant qu’il fourbissait son « trésor de guerre » en vue de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Plus tard, le gestionnaire a précisé aux journalistes de Tampa qu’il s’attendait à ce que Stamkos teste le marché. Différents médias ont par ailleurs rapporté que l’équipe s’était invitée dans la course pour attirer Jake Guentzel, qui a terminé la saison avec les Hurricanes de la Caroline.

Peu importe comment évolue le dossier des joueurs autonomes, BriseBois aura minimalement réussi à se donner de la marge de manœuvre, mais aussi à solidifier l’avenir de son club. En Geekie, il acquiert un espoir de haut rang, repêché au premier tour (11e au total) il y a deux ans à peine par les Coyotes de l’Arizona, déménagés en Utah depuis.

Par le truchement de ses deux transactions, il a en outre acquis deux choix de deuxième tour en 2025, une rare abondance pour une organisation qui a frénétiquement échangé ses choix élevés au cours des dernières années afin de conserver ses chances d’aspirer à la Coupe Stanley.

Vent de fraîcheur en Utah

En Utah, l’heure du changement a résolument sonné.

En Sergachev, la toute nouvelle franchise de la LNH a trouvé la pièce maîtresse de sa défense. Le Russe de 26 ans, repêché par le Canadien de Montréal en 2015 avant d’être échangé au Lightning l’année suivante en retour de Jonathan Drouin, s’est établi comme un incontournable à Tampa, où il a participé aux conquêtes de la Coupe Stanley de 2020 et 2021.

Son contrat actuel, encore valide pour sept ans, est assorti d’une clause de non-échange qui doit entrer en vigueur lundi 1er juillet. Il gagnera en moyenne 8,5 millions par saison jusqu’en 2031.

En faisant son acquisition, l’Utah a confirmé la cassure avec l’austérité imposée en Arizona au cours des dernières années. Et comme pour renforcer cette idée, le directeur général Bill Armstrong a de nouveau bougé quelques instants plus tard en mettant la main sur John Marino, des Devils du New Jersey, contre deux choix de deuxième tour.

Un vent de fraîcheur provient résolument de Salt Lake City, et à quelques heures de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, l’identité de l’effectif pourrait encore changer. Pour le mieux, s’entend.

Devils et Knights hyperactifs

S’il était connu que Marino allait probablement être échangé, les Devils ont causé toute une surprise en envoyant l’attaquant Alexander Holtz et le gardien Akira Schmid chez les Golden Knights de Vegas en retour de l’attaquant de soutien Paul Cotter et d’un choix de troisième tour en 2025.

Les Devils ont donc abandonné leurs espoirs de voir Holtz devenir un joueur dominant dans la LNH. Cet ex-choix de premier tour (7e au total en 2020) a été limité à 28 points en 82 matchs la saison dernière, sa première complète sur le circuit. Quant à Schmid, il a perdu des plumes dans la hiérarchie des gardiens au New Jersey après les acquisitions des vétérans Jacob Markstrom et Jake Allen.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Akira Schmid a été échange aux Golden Knights.

Le Suisse pourrait devenir l’adjoint d’Adin Hill dès le début de la prochaine saison, puisque les Knights ont échangé Logan Thompson aux Capitals de Washington contre deux choix de troisième tour. Le directeur général des Knights, Kelly McCrimmon, a plus tard révélé que Thompson avait demandé une transaction.

Ailleurs dans la LNH, les Penguins de Pittsburgh ont acquis le joueur de centre Kevin Hayes ainsi qu’un choix de deuxième tour contre une compensation ultérieure. Et les Maple Leafs de Toronto ont cédé aux Stars de Dallas un choix de septième tour en 2026 ainsi qu’un joueur des ligues mineures afin d’obtenir les droits de négociation du défenseur Christopher Tanev avant que celui-ci ne devienne joueur autonome sans compensation.