Mikhail Sergachev a été échangé en Utah en retour du défenseur J. J. Moser, du joueur de centre Conor Geekie et des choix de deuxième et septième tour au repêchage de 2024.

Le Lightning échange Sergachev et Jeannot, l’Utah fait le plein de défenseurs

(Las Vegas) On ne s’ennuie jamais avec le Lightning de Tampa Bay. L’organisation floridienne a échangé le défenseur Mikhail Sergachev à la nouvelle équipe de l’Utah.

En retour, Tampa obtient le défenseur J. J. Moser, le joueur de centre Conor Geekie ainsi que des choix de deuxième tour en 2025 et de septième tour en 2024.

Le Lightning a ensuite refilé l’attaquant Tanner Jeannot aux Kings de Los Angeles contre un choix de deuxième tour en 2025 et un choix de quatrième tour (118e) en 2024.

Pris à la gorge sur le plan financier, le Lightning se libère de plus de 11 millions en salaires en vue de la saison 2024-2025. À lui seul, Sergachev devait recevoir un salaire d’une valeur moyenne de 8,5 millions pour les sept prochaines années. Le Russe, l’un des meilleurs défenseurs de son club, avait été acquis du Canadien de Montréal en retour de Jonathan Drouin en 2016 et a été un élément clé des conquêtes de la Coupe Stanley de 2020 et 2021. Son contrat actuel est assorti d’une clause de non-échange qui devait entrer en vigueur ce lundi 1er juillet.

Quant à Jeannot, pour lequel le Lightning avait payé mer et monde à la date limite des transactions en 2023, il n’a jamais trouvé ses repères à Tampa. Son départ n’est donc pas une surprise en soi. Les sommes épargnées par le club pourraient assurer le retour de Steven Stamkos, qui s’apprête à devenir joueur autonome sans compensation.

Les choix au repêchage permettront aussi au Lightning de renflouer sa banque d’espoir, alors que l’équipe ne possédait aucun choix parmi les trois premiers tours en 2024. En Geekie, le club met la main sur un espoir de haut rang en attaque, lui qui avait été choisi au premier tour (11e au total) en 2022 par les Coyotes de l’Arizona, qui viennent de déménager en Utah.

Parlant de cette nouvelle franchise, elle a ainsi réalisé le premier coup d’éclat de sa jeune histoire. Ajouter à son effectif un tel joueur, et un tel contrat, est en soi une brisure complète avec le régime d’austérité en vigueur en Arizona depuis des années.

Non rassasiée, l’équipe de l’Utah a immédiatement ajouté John Marino à sa défense en provenance des Devils du New Jersey, en retour de deux choix de deuxième tour en 2024 et 2025.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Marino (6)

Ailleurs dans la ligue, les Penguins de Pittsburgh ont mis la main sur Kevin Hayes et sur un choix de deuxième tour des Blues de St. Louis contre des compensations ultérieures.