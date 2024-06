Ivan Demidov, cinquième choix du repêchage, enfile le chandail du Canadien aux côtés de la chanteuse Céline Dion et du directeur général de l'équipe Kent Hughes (à gauche) et du propriétaire Geoff Molson (deuxième à partir de la gauche).

(Las Vegas) Chaque récolte d’une équipe au repêchage de la LNH n’a pas forcément une signature spécifique. Le Canadien, toutefois, a assez clairement affiché ses couleurs cette année.

Sept des dix joueurs sélectionnés par l’organisation sont des attaquants, dont les quatre premiers – deux au premier tour, deux au troisième.

On a cherché de la variété, assurent les co-directeurs du recrutement amateur Martin Lapointe et Nick Bobrov.

Or, « on a ajouté beaucoup de talent offensif », a constaté Lapointe. À plus forte raison « des gars avec de bons gabarits » qui affichent beaucoup de combativité.

« On est très contents du repêchage d’aujourd’hui », a ajouté le Québécois, au côté de son Bobrov, au cours d’un point de presse tenu quelques minutes après la fin du septième tour.

De fait, six des sept attaquants sélectionnés mesurent 6 pi 1 po ou plus. Ils ne sont pas nécessairement les plus costauds. La tendance, toutefois, est évidente : la direction ne parlera pas d’un besoin à combler, mais il est difficile de faire abstraction du fait que le Canadien de Montréal, dans sa formation actuelle, compte sur cinq attaquants réguliers de moins de 6 pi.

Après avoir mis la main sur Ivan Demidov (5e rang) et Michael Hage (21e) au premier tour la veille, le Tricolore a ajouté Aatos Koivu (70e) et Logan Sawyer (78e) au troisième tour. Du quatuor, Koivu est reconnu pour ses habiletés défensives, mais les trois autres présentent un profil résolument offensif. Sawyer, samedi, a dit calquer son style sur celui d’Elias Pettersson. « Il est super intelligent sur la glace… Et il n’est pas mauvais, n’est-ce pas ? », a lancé le charismatique jeune homme aux journalistes. En effet.

Le talent pur n’est toutefois pas la seule ligne directrice de l’administration Gorton-Hughes, et par extension, du duo Lapointe-Bobrov.

Les principaux joueurs repêchés par ce groupe au cours des trois dernières années ont quelque chose en commun. « Ils doivent tous vouloir gagner et accepter la pression qui vient avec le territoire où joue notre équipe, a dit Nick Bobrov. On a confiance que le type de personnes qu’on a ajoutées à notre organisation va composer avec cette pression de la bonne manière. »

Pression

Les trois têtes visages illustrant cette déclaration sont sans conteste ceux de Juraj Slafkovsky, de David Reinbacher et d’Ivan Demidov, trois joueurs repêchés dans le top 5 depuis 2022.

Demidov en est peut-être l’incarnation la plus éloquente. « Un gros morceau de ce casse-tête », a illustré Bobrov.

L’électrisant ailier droit l’avait abordé de manière frontale la veille auprès des journalistes, comme il l’a auparavant fait auprès de ceux qui dirigent sa nouvelle équipe.

Bobrov peut en témoigner, lui qui connaît par cœur sa plus récente acquisition. Il a pu le rencontrer quelques fois dans leur pays natal commun et le voir à l’œuvre. Il a tissé des liens avec sa famille, qui est emballée du dénouement de la situation, selon lui.

Tout au long de l’hiver, le père de Bobrov, à l’emploi du Tricolore, a continué à suivre le jeune attaquant de près, alors que celui-ci brûlait le hockey junior russe.

Sa confiance en soi, le directeur général Kent Hughes l’avait dit la veille, est époustouflante, sans jamais verser dans l’arrogance. Une confiance doublée d’« empathie » et de « respect pour les autres », dixit Bobrov.

« On aime sa combativité, a renchéri Martin Lapointe. Il veut faire la différence, il veut soulever les foules. Je crois que c’est le vol du repêchage. »

« C’est peu dire », a abondé son collègue.

« Il adore la pression, il carbure à ça, a continué Bobrov. Parfois, on demande aux jeunes si ce sera trop pour eux. Lui, il en redemande. C’est bon signe. »

Son potentiel est très, très élevé, autant que certains des meilleurs joueurs de la ligue… et il ne s’attend à rien de moins de sa part. C’est la partie la plus importante. Nick Bobrov au sujet d’Ivan Demidov

Il est difficile de ne pas établir de parallèle avec Juraj Slafkovsky, qui a démontré, au cours de la dernière année, le même type de volonté d’être l’homme des grandes occasions. Lorsque Demidov débarquera à Montréal, en 2025, le Slovaque aura déjà trois saisons derrière la cravate. Et David Reinbacher aura passé une année complète en Amérique du Nord.

Cela ne précise pas l’échéancier du Canadien en route vers sa prochaine conquête de la Coupe Stanley. Mais on visualise aisément les pièces d’un casse-tête qui s’assemblent, pour reprendre les mots de Nick Bobrov.

L’image finale reste encore inconnue. Elle laisse toutefois présager l’espoir de jours meilleurs pour des partisans qui ont mangé leur pain noir depuis trois ans.

Aucun choix dans la LHJMQ Malgré 10 sélections, dont 6 dans les rondes 4 à 7, le Canadien n’a repêché aucun joueur issu de la LHJMQ en 2024. Martin Lapointe s’est (encore) défendu en rappelant qu’il « ne met pas une croix sur les Québécois », précisant qu’il avait « repêché des joueurs qui parlent français » en Michael Hage (parfaitement) et Logan Sawyer (partiellement). « Nick et moi, on aurait aimé ça aller chercher des Québécois, mais cette année, ce n’était pas l’année. » L’organisation avait un joueur de la LHJMQ dans son viseur au sixième tour, a-t-il précisé, mais le joueur en question n’était plus disponible au tour de parole du CH. Et au tour suivant, « il n’en restait plus, des Québécois ». À ce point tardif du repêchage, l’équipe cherchait du « potentiel à long terme », a ajouté Bobrov, ce qui se trouve « surtout en Europe et dans les collègues américains ». Les équipes de la LNH, en effet, conservent plus longtemps les droits sur cette catégorie de joueurs que ceux provenant des ligues junior canadiennes.