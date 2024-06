Le repêchage de la LNH est à nos portes. Non seulement promet-il des rebondissements en raison du nombre de discussions et d’échanges potentiels, mais l’ordre de sélection des espoirs entre le deuxième et le douzième rang demeure un mystère complet. Voici dix dossiers à surveiller en prévision de cet évènement présenté vendredi soir.

1. Qui Chicago repêchera-t-il ?

PHOTO COLIN E. BRALEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Artyom Levshunov

Ce repêchage commencera après le choix de San Jose au premier rang. Macklin Celebrini enfilera le maillot des Sharks, donnera ses interviews, puis la horde de gestionnaires et de recruteurs des Blackhawks se présentera sur l’estrade. Leur décision aura un impact énorme sur la suite, en particulier sur le destin du CH. S’ils optent pour le défenseur Artyom Levshunov, un attaquant parmi Ivan Demidov et Cayden Lindstrom pourrait être disponible au cinquième rang. Si c’est Demidov, et que Lindstrom aboutit à Columbus au quatrième rang, par exemple, le Canadien pourrait se tourner vers un défenseur.

2. Montréal effectuera-t-il un échange ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

En 2022, le Canadien a échangé le défenseur Alexander Romanov aux Islanders de New York pour le 13e choix au total, puis l’a refilé aux Blackhawks, avec un choix de troisième tour, pour obtenir Kirby Dach. En 2023, Montréal a échangé le 31e choix au total, obtenu des Panthers de la Floride pour Ben Chiarot, et le 37e choix au total, au deuxième tour, pour Alex Newhook. Le CH a de nombreux atouts pour effectuer une autre transaction cette année, et le téléphone de Kent Hughes ne dérougit pas, confirme le VP opérations hockey Jeff Gorton. Simon-Olivier Lorange a participé à son point de presse jeudi et il résume bien la pensée du gestionnaire de l’équipe ici. En plus du cinquième choix au total, Montréal possède le 21e, acquis des Kings en après-midi contre un choix de 1er tour (26e, celui obtenu des Jets de Winnipeg pour Sean Monahan), de 2e tour (57e, acquis de l’Avalanche dans l’échange d’Artturi Lehkonen, celui du Canadien a été échangé aux Coyotes pour Christian Dvorak), et de 7e tour. Le CH possède aussi deux choix de troisième tour, un choix de quatrième tour, deux choix de cinquième tour, un choix de sixième tour et deux choix de septième tour.

3. Les Sénateurs veulent davantage de renfort

PHOTO MICHAEL OWEN BAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jakob Chychrun

Ottawa ne se contentera pas de l’acquisition du gardien Linus Ullmark. Le nouveau patron Steve Staios a promis de faire tout en son pouvoir pour améliore le club. Staios ne semble pas enclin à céder son choix au septième rang comme l’a fait son prédécesseur Pierre Dorion en 2022 pour obtenir Alex DeBrincat, mais le défenseur Jakob Chychrun est sur le marché et s’il ne parvient pas à conclure de transaction vendredi ou samedi, les Sénateurs seront sans doute actifs sur le marché des joueurs autonomes. Qui sait si un club ne lui fera pas une offre irrésistible pour s’immiscer dans le top 10 ?

4. Philadelphie veut repêcher dans le top 5

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean Walker

Les Flyers auraient offert aux Blue Jackets leur 12e choix au total, un joueur établi et le choix de premier tour en 2025, obtenu de l’Avalanche du Colorado pour Sean Walker, afin d’acquérir le quatrième choix au total, affirme l’informateur Elliotte Friedman. Les Blue Jackets voudraient plutôt le 12e, le 32e et le choix de premier tour de l’Avalanche en 2025 pour leur choix. C’est un peu le prix à payer pour un club en reconstruction qui dépasse les attentes en saison régulière sans pour autant participer aux séries.

5. Martin Necas sur le point d’être échangé

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Martin Necas

Beaucoup de clubs, dont le Canadien, cogneraient à la porte du nouveau DG des Hurricanes, Eric Tulsky, pour obtenir l’ailier Martin Necas, 28 et 24 buts ces deux dernières saisons. Si les Devils sont prêts à sacrifier leur dixième choix au total, les Hurricanes mordront peut-être, mais il faudra plus qu’un choix de fin de premier tour.

6. Mitch Marner restera-t-il à Toronto

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mitch Marner

Les rumeurs ne veulent pas s’estomper dans son cas. Le DG Brad Treliving se contente de répondre qu’il ne les écoute pas. Les Maple Leafs ont besoin de renfort en défense. Marner flirte avec les 100 points par saison, mais a déçu en séries. Il lui reste un an de contrat. Cette décision aura des répercussions énormes sur la suite à Toronto. On y pensera deux fois avant de réaliser une transaction aussi spectaculaire, mais rien n’est impossible.

7. Les Panthers veulent dégager de la masse salariale

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Aaron Ekblad

Aaron Ekblad, premier choix au total en 2014, demeure un défenseur un tantinet surévalué. Mais il a accompli un boulot formidable en finale pour contrer Connor McDavid. Les défenseurs de 6 pieds 4 pouces et 215 livres doté de certaines habiletés demeurent des joueurs prisés. Ekblad, 28 ans, en sera l’an prochain à sa dernière année de contrat l’an prochain, à un salaire annuel de 7,5 millions, et les Panthers voudraient s’en départir pour alléger leur masse salariale. On lui aurait demandé de soumettre une liste de douze clubs pour lesquels il ne voudrait pas jouer. Il détient une clause complète de non-échange jusqu’au 1er juillet, mais elle se transforme en clause partielle à compter de cette date. Un autre robuste défenseur droitier, Jacob Trouba, des Rangers, serait aussi disponible.

8. Qui veut d’un brillant jeune gardien de 22 ans ?

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Juuse Saros

Le gardien de 29 ans Juuse Saros est sur le point de signer une prolongation de contrat de huit ans pour 7,74 millions par saison avec les Predators. Il bloquera l’ascension du jeune prodige russe Yaroslav Askarov, 11e choix au total en 2020, fumant dans la Ligue américaine l’an dernier. Nashville pourrait obtenir beaucoup pour ce garçon. Parmi les clubs à la recherche d’un gardien, il y a toujours Toronto, Detroit, Colorado…

9. On cherche un nid pour Patrik Laine

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrik Laine

Deuxième choix au total en 2016 derrière Auston Matthews, Patrik Laine a marqué 44 buts dès sa deuxième saison dans la LNH. Sa carrière a déraillé récemment. Il a obtenu seulement neuf points en dix matchs l’an dernier, avant d’être admis au programme d’aide de la Ligue nationale. Les Blue Jackets de Columbus lui cherchent un nouveau nid. Avec un contrat encore valide pour deux ans à un salaire annuel de 8,7 millions, et vu l’incertitude l’entourant, Columbus n’obtiendra pas la lune pour ses services. Mais s’il peut se débarrasser de son contrat, on ne s’en plaindra sans doute pas chez les Jackets.

10. Un espoir de la NCAA sur le marché

Rutger McGroarty a renoncé aux Jets pour la prochaine saison et retournera à l’Université Michigan. Winnipeg ne semble guère entretenir l’espoir de le mettre sous contrat par la suite et cherche un partenaire d’échange. Quatorzième choix au total en 2022, McGroarty, 20 ans, a amassé 52 points en seulement 36 matchs l’an dernier dans la NCAA. Il coûtera au moins un choix dans le top 15 ou un espoir de premier plan.

* Cette chronique fera relâche pour l’été. Au plaisir de se retrouver quelque part fin août, début septembre !

* Suivez le repêchage de vendredi soir avec Simon Boisvert et Mathias Brunet lors d’un clavardage en direct sur lapresse.ca !

La citation du jour

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Steven Stamkos

Si nous en étions arrivés à une entente, il nous aurait fait plaisir de vous envoyer un communiqué de presse. Il n’y a toujours pas d’entente et je ne sais pas si nous y parviendrons. Julien BriseBois, DG du Lightning, à propos des négociations avec son capitaine Steven Stamkos.

Celui-ci aura droit à l’autonomie complète dans quelques jours. Stamkos a obtenu 81 points, dont 40 buts, l’an dernier, à 34 ans. BriseBois semble plus optimiste dans le cas de Victor Hedman, dont il reste cependant encore un an de contrat.