Les Sharks de San Jose avaient le premier choix du repêchage dans la LNH, et ce choix n’a pas eu l’air d’être bien déchirant.

Tout le monde savait très bien que les décideurs du club californien allaient prononcer le nom de Macklin Celebrini en premier, et c’est en plein ce qu’ils ont fait vendredi soir, ne laissant place à aucune forme de suspense.

C’est donc lui, le jeune prodige de 18 ans, natif de Vancouver, qui a été le tout premier joueur à être appelé lors de ce repêchage de 2024 à Las Vegas, dans cette nouvelle salle nommée la Sphere.

En Celebrini, les Sharks mettent la main sur un centre de premier plan, qui pourrait – devrait ? – permettre à cette équipe de remonter vers le haut du classement.

Le club de San Jose a fini au 32e et dernier rang de la LNH la saison dernière, avec une bien modeste récolte de 47 points, pendant que Celebrini récoltait 64 points en 38 matchs dans la NCAA avec l’Université de Boston.

En entrevue sur les ondes de Sportsnet, Celebrini a expliqué qu’il n’a pas encore décidé s’il allait faire le saut directement dans la LNH cet automne ou s’il allait rester encore un peu dans le monde du hockey universitaire américain.

« Je dois en parler avec les Sharks, et avec mes entraîneurs à l’université, a dit le premier choix au total. Mais plus jeune, j’ai joué avec les équipes des Sharks au hockey mineur, alors on peut dire que la boucle est bouclée pour moi. C’est un peu fou ce qui m’arrive en ce moment, je dirais. »

« Un rêve qui devient réalité »

Ensuite, avec le deuxième choix au total, les Blackhawks de Chicago ont choisi Artyom Levshunov, joueur lui aussi issu du hockey universitaire américain, cette fois en tant que membre de l’Université Michigan State. Ce défenseur avait été établi comme le meilleur joueur du classement nord-américain après Celebrini, selon la Centrale de recrutement de la LNH.

PHOTO STEVE MARCUS, ASSOCIATED PRESS Artyom Levshunov

On le dit imposant physiquement, et capable de rayonner autant en zone offensive qu’en zone défensive. Il a d’ailleurs été sacré joueur défensif de l’année dans la conférence Big Ten de la NCAA lors de la dernière saison.

« C’est comme un rêve qui devient réalité pour moi », a dit le jeune homme au micro d’ESPN au terme de cette sélection par Chicago. « Je suis heureux de ce dénouement. »

Au troisième rang, les Ducks d’Anaheim ont causé la première véritable surprise de ce repêchage en misant sur l’ailier droit Beckett Sennecke, qui, de toute évidence, ne s’attendait pas du tout à ça.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Beckett Sennecke

L’attaquant de 18 ans a joué au hockey junior ontarien à Oshawa la saison dernière. On peut présumer que ses séries de 10 buts et 12 aides pour 22 points en 16 matchs ont fait grimper sa cote au cours des dernières semaines.

« C’est très émotif pour moi, je ne crois pas que je m’attendais à ça », a-t-il dit sur les ondes de Sportsnet une fois le choc un peu passé. « Je suis très heureux de faire partie de cette organisation. »

Au rang suivant, le quatrième, les Blue Jackets de Columbus ont mis la main sur le centre Cayden Lindstrom. L’attaquant gros format des Tigers de Medicine Hat a raté plus de la moitié de la dernière saison pour des raisons de santé, mais il serait maintenant à 100 % de sa forme.

De toute évidence, ses 27 buts en 32 matchs en 2023-2024 ont convaincu les dirigeants des Blue Jackets de miser sur lui malgré tout.