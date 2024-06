(Las Vegas) Le Canadien a procédé à une transaction ce vendredi, afin d’améliorer sa position au premier tour du repêchage.

Détenteur des choix numéro 5 et 26, le Tricolore a cédé son 26e choix du premier tour aux Kings de Los Angeles, en plus de choix de deuxième tour (57e) et de septième tour (198e). En retour, l’équipe a reçu le choix de premier tour des Kings, au 21e rang.

À la suite de cette transaction, le CH se retrouve avec 10 choix au repêchage de 2024, dont le premier tour aura lieu ce vendredi soir à Las Vegas. La direction du club s’exprimera deux fois au premier tour et deux autres fois au troisième tour.

Les Sabres de Buffalo et les Sharks de San Jose avaient procédé à un échange du genre, la veille.