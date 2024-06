PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Las Vegas) Avec sa deuxième sélection du premier tour, le Canadien de Montréal a jeté son dévolu sur Michael Hage.

Le joueur de centre ontarien, qui a joué aux États-Unis avec le Steel de Chicago dans l’USHL au cours des deux dernières années, a amassé 75 points, dont 33 buts, en 54 matchs la saison dernière. Le Tricolore l’a réclamé au 21e rang.

Il a conclu la saison en force après un début difficile, lui qui s’est d’une part remis d’une grave blessure subie quelques mois auparavant et qui a par ailleurs perdu son père dans des circonstances tragiques l’été dernier.

Au récent camp d’évaluation des espoirs de la LNH, il avait eu des entrevues avec 31 des 32 équipes du circuit – la seule autre étant le Lightning de Tampa Bay, qui n’a pas de choix au cours des trois premiers tours. Plusieurs clubs l’avaient donc sur leur radar, au point où certaines d’entre elles croisaient résolument les doigts pour qu’il glisse jusqu’au deuxième tour.

Le voilà plutôt un choix de premier tour en bonne et due forme… et un membre de l’organisation du Canadien. Un peu plus tôt, au cinquième rang, le CH avait sélectionné Ivan Demidov.