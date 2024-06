C’est l’ouverture du marché aux joueurs autonomes le 1er juillet, et les déménagements seront nombreux. Le Canadien n’a pas l’habitude de se lancer dans les folles dépenses, mais voici quelques noms qui pourraient intéresser le club montréalais malgré tout.

Matt Duchene

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matt Duchene

Matt Duchene a fini ses séries au centre du deuxième trio chez les Stars de Dallas. À 33 ans, il revient d’une belle saison de 65 points, mais il a obtenu seulement 6 points en 19 matchs des séries. À Dallas, il a dit oui à un contrat d’un an pour 3 millions de dollars, et s’il veut bien d’un autre contrat similaire, la direction du Canadien devrait à tout le moins s’informer à son sujet. Il faut ici rappeler que le Canadien a déjà flirté avec Duchene en 2019 – il avait finalement opté pour Nashville –, et que ce vétéran fut jadis un fan du CH, au point d’offrir Le chandail de hockey de Roch Carrier à son jeune fils. On ne sait trop si le parfum de la nostalgie pourrait l’attirer, mais si le prix exigé est raisonnable, l’embauche de Duchene pourrait permettre au Canadien d’ajouter un attaquant de qualité à ses deux premiers trios. Ce ne serait pas un luxe pour un club qui aura besoin de marquer plus souvent pour espérer avancer.

Brett Pesce

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Brett Pesce

C’est un nom qui cadre beaucoup plus dans la catégorie du rêve que dans celle de la réalité, mais bon, si Wayne Gretzky a déjà joué pour cinq clubs différents dans sa carrière, tout est possible. En Brett Pesce, 29 ans, le Canadien viendrait mettre la main sur un défenseur fiable mais surtout droitier, et tout le monde sait que l’organisation montréalaise ne déborde pas de défenseurs droitiers. En plus, voici un vétéran qui serait en mesure de bien encadrer les jeunes défenseurs du club qui aspirent à quelque chose. La réalité, maintenant : Pesce touchait un salaire de 4,25 millions de dollars la saison dernière en Caroline, et ce montant sera revu à la hausse, probablement aux alentours de 6 millions par saison, sans compter que toutes les rumeurs, ou presque, l’envoient au New Jersey. Kent Hughes aurait à se faire très convaincant.

David Perron

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE David Perron

Le Québécois de 36 ans revient d’une saison de 47 points chez les Red Wings de Detroit, là où il a touché un salaire de 4,7 millions de dollars la saison dernière. Comme joueur de troisième trio, capable aussi de jouer en avantage numérique, David Perron serait un candidat de choix pour le Canadien… à condition que son salaire soit revu à la baisse le temps d’un contrat à court terme. L’attaquant a déjà laissé entendre qu’il voulait rester à Detroit mais qu’il rêve aussi de Montréal, ce qui veut dire, en gros, que tout peut arriver. Mais si le Canadien veut se lancer dans cette course, il aura un rival de taille : les Leafs et leur nouvel entraîneur Craig Berube, avec qui Perron a gagné la Coupe Stanley à St. Louis en 2019.

Teuvo Teravainen

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Teuvo Teravainen

On a déjà chuchoté que le Canadien avait cet attaquant à l’œil au moment du repêchage de 2012. Mais pendant que tout le monde se trompait, y compris le Canadien avec son désastreux choix de premier tour, Teuvo Teravainen reculait jusqu’au 18e rang, aboutissant chez les Blackhawks à Chicago. Aujourd’hui, après huit saisons en Caroline, le Finlandais pourrait avoir à déménager de nouveau. Bien sûr, l’actuelle direction du Canadien n’était pas en place en 2012, mais elle devrait sans doute s’intéresser à ce joueur de 29 ans, qui revient d’une saison de 53 points, dont 25 buts. Il a touché un salaire de 5,4 millions de dollars la saison dernière.

Anthony Duclair

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Anthony Duclair

Un autre joueur qui a déjà intéressé le CH, au temps de l’administration précédente. Il a disputé la dernière saison en recevant un salaire de 3 millions de dollars, et en échange, il a offert 16 buts aux Sharks de San Jose, et ensuite 8 buts au Lightning de Tampa Bay. Il aura 29 ans lorsque la prochaine saison va commencer, et le Canadien ferait bien de lui passer un coup de fil, puisque les marqueurs de 20 buts ne sont pas si nombreux au Centre Bell. Duclair a conclu la dernière saison à la gauche du deuxième trio du Lightning.