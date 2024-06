(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont annoncé vendredi qu’ils rachètent le reste du contrat de l’attaquant Cam Atkinson.

Associated Press

Atkinson est sous contrat jusqu’en 2025. Il a passé trois ans dans l’uniforme des Flyers, avec qui il a obtenu 36 buts et 42 mentions d’aide en 143 matchs.

En 2021-2022, il a reçu deux honneurs individuels au sein de l’équipe, dont le titre de joueur le plus utile. Il a raté toute la saison 2022-2023 en raison d’une blessure au cou.

Le directeur général des Flyers, Daniel Brière, a fait savoir qu’il s’agissait d’une décision difficile.

« Tout au long de son passage avec les Flyers, Cam a fait preuve d’une éthique de travail incroyable et d’un niveau de professionnalisme qui lui font honneur en tant que joueur et personne, a déclaré Brière. J’ai été témoin de la quantité d’efforts, de dévouement et de persévérance qu’il a déployés au cours d’un processus de réadaptation très difficile afin de revenir au jeu et d’être un leader pour notre équipe, sur et hors glace. »

Atkinson a passé les 10 premières années de sa carrière avec les Blue Jackets de Columbus.