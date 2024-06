Shea Weber était sur un terrain de golf quand il a appris qu’il devenait un immortel du hockey.

« J’ai mis un genou au sol et je ne pouvais pas y croire… Je ne peux toujours pas y croire ! a lancé l’ex-défenseur lors d’une conférence vidéo jeudi après-midi. C’est fou de constater les noms de ceux qui sont arrivés au Temple de la renommée avant moi, de ceux et celles qui vont y entrer avec moi… C’est un honneur immense. »

Weber, au bout de 1038 matchs dans la LNH, dont cinq saisons avec le Canadien, a ainsi été admis à sa première année d’admissibilité, lui qui a dû faire une croix sur sa carrière au terme de la finale de la Coupe Stanley de 2021, perdue face au Lightning de Tampa Bay.

Il a d’ailleurs été question de ce bout-là avec lui : le capitaine avait été l’un des meilleurs chez le Canadien lors de ces séries mémorables, mais avait dû arrêter ensuite, de manière trop hâtive à son goût, parce que la douleur était devenue trop forte.

Trois ans plus tard, les ennuis de santé ne sont pas encore derrière lui ; l’an passé, il a pris part à un tournoi de balle molle, et de son propre aveu, ce fut plutôt difficile. « J’ai eu du mal à marcher pendant deux semaines… »

Je vais être honnête, ce fut très difficile de devoir arrêter de jouer au hockey. Surtout la première année. Ce fut un gros défi, d’un point de vue psychologique, parce que je croyais pouvoir être en mesure de continuer, mais mon corps ne me le permettait plus… Ça a probablement commencé un an et demi avant ça. Je me souviens que cette saison-là [2020-2021], je n’étais même pas capable de sortir du lit. Je ne pouvais pas marcher tellement ça faisait mal… Shea Weber

« Lors des séries, eh bien, je ne veux pas entrer dans les détails au sujet de la quantité de médicaments que je devais prendre contre la douleur, mais c’est un cercle vicieux. On a mal à un endroit, on prend quelque chose pour ça, et ensuite, c’est l’épaule, l’aine. Ça n’arrêtait plus, et à la fin, deux semaines après la finale, c’était encore pire, parce que l’effet des médicaments s’est dissipé, et l’adrénaline des séries a disparu… J’avais l’impression de m’être fait passer dessus par un bus, plusieurs fois. Mais au bout du compte, c’est pour ça qu’on fait ça. »

Après la déception de cette finale contre Tampa en 2021, Weber a brièvement envisagé un retour. « Mais les médicaments que je prenais contre la douleur, la quantité, ce n’était pas très bon pour la santé, et ça n’aurait pas été bon pour ma santé à long terme. »

Une fois le choc de la retraite encaissé, il a donné un coup de main au Canadien au rayon des dépisteurs, et aujourd’hui, il admet qu’un retour dans le monde du hockey l’intéresse.

À ce sujet, il doit d’ailleurs se rendre en Utah sous peu, au camp de développement du club, afin de discuter d’un possible emploi là-bas avec Bill Armstrong, le DG de la nouvelle formation.

« On verra s’il y a un poste qui me conviendrait pour me permettre de rester impliqué dans le hockey… Je ne sais pas à quel titre, mais j’ai déjà parlé à Bill, et je vais aller là-bas pour voir s’il y a quelque chose pour moi. Mais ce ne serait pas derrière le banc, parce que je suis déjà derrière le banc au hockey mineur avec mes enfants et ça me suffit ! »

Du reste, Shea Weber garde de très bons souvenirs de Montréal, même si l’échec de 2021 demeure difficile à oublier.

La passion y est incroyable… Je dis toujours aux joueurs qui n’ont jamais joué au Canada : “Vous devez jouer une saison à Montréal, juste pour voir à quel point les fans se soucient de leur équipe, combien ils aiment les joueurs.” C’est un endroit incroyable pour jouer au hockey. Shea Weber

À ce jour, il se tient informé du quotidien de son ancien club, entre autres par celui qui lui a succédé comme capitaine de l’équipe, Nick Suzuki. « Il est tellement professionnel, il est jeune, et il va continuer à grandir dans ce rôle », estime Weber.

Celui qui portait le numéro 6 s’attend aussi à ce qu’un autre membre de l’équipe de 2021 le rejoigne sous peu parmi les immortels du hockey la saison prochaine : Carey Price.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit, il va être admis ! », a-t-il dit au sujet de son bon ami.