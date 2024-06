Rarement on a senti, à l’approche du repêchage de la LNH, que le Canadien de Montréal pouvait emprunter autant de directions différentes.

Lors d’un point de presse tenu jeudi à Las Vegas, à la veille de ce fameux repêchage, le vice-président aux opérations hockey du CH, Jeff Gorton, s’est avancé sur une seule chose : sans le garantir « à 100 % », il a affirmé « avoir confiance » que le club garderait son principal choix de premier tour, au cinquième rang.

Du reste, bien malin est celui qui saura prédire ce qui se passera avec le Tricolore. Deviner l’identité du joueur qui sera l’heureux élu est en soi hasardeux. Gorton a voulu tempérer les propos du directeur général Kent Hughes qui a déclaré, il y a quelques semaines, que l’équipe prioriserait un attaquant avec sa première sélection.

La philosophie du « meilleur joueur disponible » prévaut toujours, a-t-il assuré. La liste du CH est prête, et elle ne devrait plus changer, comprend-on. Tout dépend désormais des décisions que prendront les quatre équipes qui choisiront les premières : les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago, les Ducks d’Anaheim et les Blue Jackets de Columbus.

Puisqu’on sait à l’avance que Macklin Celebrini se destine aux Sharks, ce sont en réalité les Blackhawks qui dicteront ce qui se passera par la suite. « L’an dernier, on savait tous qui étaient les quatre gars qui seraient choisis avant nous, et on avait une décision à prendre au cinquième rang », a rappelé Gorton. Son choix s’était alors arrêté sur David Reinbacher.

PHOTO L.E. BASKOW, ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Cette année, on attend tous de savoir ce qui arrivera au deuxième rang. Jeff Gorton, vice-président aux opérations hockey du Canadien

Un peu plus tôt, le directeur général des Hawks, Kyle Davidson, a souri en répondant à un reporter que non, il ne lui révélerait pas sa stratégie. Le choix du club est fait, a-t-il toutefois assuré. Priorisera-t-il un défenseur, un besoin criant à Chicago, après avoir repêché Connor Bedard l’an dernier ? Pas nécessairement. Préférera-t-il un jeune attaquant dynamique pour, justement, seconder Bedard ? Motus et bouche cousue.

Ron Francis, DG du Kraken de Seattle, a lui aussi avancé que son équipe, détentrice du huitième choix, se préparait à « toutes les éventualités possibles ».

« On épluche différents scénarios depuis des mois pour le cinquième rang, a abondé Gorton. On est à la merci des décisions des autres équipes. On est à l’aise avec notre liste, on va vivre avec. »

Transactions

Tout peut arriver, disions-nous, au podium, évidemment, mais aussi en coulisses, que ce soit au bout du fil ou directement sur le parquet du repêchage.

Le téléphone de Kent Hughes ne dérougit pas, a raconté son collègue. Le Canadien, il est vrai, est en bonne posture pour conclure différents types de transactions, notamment pour améliorer le club à court terme. « Je crois qu’on a beaucoup de munitions », a résumé Gorton. Douze choix au repêchage de cette année, dont deux au premier tour (5e et 26e), et 12 autres choix en 2025. Mais aussi beaucoup de « bons jeunes joueurs ».

« Le téléphone sonne, a-t-il répété. Je me suis déjà retrouvé dans une situation où on n’avait pas [ces atouts], et le téléphone ne sonnait pas. »

« Nous avons des conversations que nous n’aurions pas autrement », a-t-il renchéri.

L’objectif est clair : « On veut avoir une meilleure équipe au retour. » Au retour de Vegas ou au retour de la saison morte ? Il y a un flou. Mais la finalité est la même : se retrouver « dans le mix » des séries éliminatoires, expression tout aussi floue utilisée la saison dernière pour définir les objectifs de 2024-2025.

L’équipe a établi certaines cibles sur le marché des joueurs autonomes, comprend-on aussi, mais on ne tentera vraisemblablement pas de pêcher un gros poisson. « On a beaucoup de jeunes qui se développent et qui ont besoin d’occasions de jouer, a rappelé Gorton. Je ne voudrais pas qu’ils soient bloqués par un joueur plus vieux qui possède un contrat à long terme. »

« Pas de lien » entre Demidov et Michkov

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matvei Michkov

Encore et toujours sur le thème de tout qui peut arriver, il y a enfin ce qui est désormais de bon ton d’appeler le « facteur russe ».

Un an après le mélodrame entourant la non-sélection de Matvei Michkov par le Canadien, et sa sélection deux rangs plus loin par les Flyers de Philadelphie, voilà qu’Ivan Demidov se retrouve parmi les attaquants les plus prisés de l’heure.

Gorton a insisté sur le fait qu’il s’agissait de « deux joueurs différents », qui n’ont « pas de lien ». L’organisation compte sur de « bonnes personnes » en Russie, qui font des rapports diligents sur l’évolution des espoirs là-bas, à un moment où, vu le climat géopolitique, il est difficile pour les représentants des clubs de faire le voyage eux-mêmes.

La direction montréalaise, par ailleurs, ne semble pas intimidée par l’idée de repêcher Demidov, même si l’incertitude semble toujours entourer les transferts entre la KHL à la LNH. Michkov fera vraisemblablement le saut en Amérique du Nord seulement un an après avoir été repêché, et Demidov a explicitement expliqué vouloir arriver le plus tôt possible lui aussi.

Le Canadien était au nombre des équipes qui ont discuté avec lui à Vegas, jeudi. Gorton a parlé d’un jeune homme « impressionnant », de par sa forme physique et la maîtrise de son anglais, notamment.

Ni lui ni Kent Hughes ne s’étaient toutefois rendus en Floride, la semaine précédente, pour le voir à l’œuvre dans le cadre d’un évènement organisé par l’agence Gold Star, qui représente plusieurs joueurs russes. Interrogé à ce sujet, l’administrateur a indiqué avoir préféré envoyer Nick Bobrov et Martin Lapointe, codirecteurs du recrutement amateur. « Ce sont eux qui voient [le plus] de joueurs, s’est-il justifié. Je ne veux pas les empêcher de faire leur travail. »

Une réponse claire… qui ne contribue toutefois pas à atténuer l’aura de mystère autour du Canadien, sans conteste l’un des clubs les plus intrigants de l’heure dans la ligue.

Avions-nous dit que tout pouvait arriver ?