(Las Vegas) Rick Celebrini et ses proches ont dû prendre une décision.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Le célèbre thérapeute du sport de la région de Vancouver, qui a notamment travaillé avec des Olympiens canadiens, le joueur étoile de la NBA Rick Nash, les Canucks de Vancouver et les Whitecaps de Vancouver, devait jongler avec deux offres d’emploi dans la NBA en 2018.

Les Warriors de Golden State et les Spurs de San Antonio.

Plusieurs choses étaient à prendre en compte – dont le hockey.

Macklin Celebrini, le deuxième des quatre enfants de Rick et sa femme Robyn Celebrini, était un diamant à polir. Un environnement plus clément que celui au Canada aurait-il un impact sur le développement du jeune hockeyeur ?

« Nous avons visité San Antonio, s’est souvenu Rick Celebrini. Il n’y avait aucune ligue de hockey pour les jeunes. »

Il a contacté le défenseur des Sharks de San Jose et ancien client Brent Burns pour le questionner à ce sujet dans la région de la baie de San Francisco.

Burns a été élogieux au sujet du programme de développement des Sharks. Celebrini est entré en contact avec ses dirigeants pour s’assurer que Macklin pouvait l’intégrer.

« C’était important qu’il soit mis au défi, a dit Rick. C’était un bon calibre de jeu. »

La décision est alors devenue beaucoup plus simple. Les Warriors ont remporté la mise. La famille Celebrini déménagerait en Californie.

Six ans plus tard, la famille Celebrini sera aux premières loges à Las Vegas pour voir Macklin réaliser son rêve d’enfance.

Le joueur de centre étoile de l’Université de Boston devrait être sélectionné au premier rang par les Sharks, l’équipe de son deuxième chez-soi, lors du repêchage de la LNH qui se déroulera vendredi soir à La Sphère de Las Vegas.

« Je suis nerveux, et excité, a dit Macklin Celebrini. Les émotions se bousculent en moi. J’ai hâte d’y être, en fait. Les gens me disent : « Profite du moment, ça n’arrive qu’une seule fois dans une vie ».

« C’est ce que je vais faire », a-t-il ajouté.

Celebrini, qui a fêté son 18e anniversaire plus tôt ce mois-ci, est devenu le plus jeune lauréat du trophée Hobey Baker remis au joueur par excellence du circuit universitaire américain (NCAA) en 2023-24, après avoir marqué 32 buts et récolté 32 mentions d’aide en 38 rencontres.

« À cause du jeu physique, de la maturité des joueurs, a expliqué le hockeyeur de six pieds et 190 lb au sujet des motifs qui l’avaient poussé à se joindre à la NCAA plutôt qu’à la Ligue canadienne de hockey. Les gars sont plus vieux… Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre. »

Malgré le fait qu’il se soit éloigné de ses amis de North Vancouver, Celebrini a indiqué que de graviter dans l’entourage des Warriors avait été bénéfique pour lui.

Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès à des joueurs étoiles de la NBA tels que Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green et Klay Thompson sur une base quotidienne.

« Ils font des choses bien précises pour se préparer, pour préparer leur corps, a mentionné Celebrini, qui s’est joint à l’école Shattuck-St. Mary’s, l’alma mater de Sidney Crosby au Minnesota, avec son frère aîné Aiden après une saison dans le programme de développement des Sharks.

Macklin et Aiden, son coéquipier à l’Université de Boston et un choix au repêchage des Canucks, ont ensuite commencé à s’intéresser d’eux-mêmes au sport professionnel, en traînant notamment au complexe d’entraînement des Warriors.

« C’est une période cruciale dans le développement d’un athlète, a évoqué Rick. C’est une occasion incroyable pour apprendre et se motiver. »

Le reste appartient à l’histoire. Et un nouveau chapitre dans la carrière de Macklin Celebrini s’écrira à compter de vendredi soir à Las Vegas.