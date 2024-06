C'est vendredi soir que Macklin Celebrini sera un membre des Sharks de San Jose. Encore cette année, il n’y a aucune espèce de suspense autour de l’identité du tout premier choix au repêchage. Or, après lui, à peu près tout peut arriver. La Presse propose un survol des 12 espoirs les plus en vue du moment.

Avant-propos

Comme l’an dernier, nous vous présentons les principaux candidats qui devraient entendre leur nom les premiers, vendredi soir à Las Vegas. À moins d’une transaction, le Canadien de Montréal choisira vraisemblablement l’un de ces jeunes hommes au cinquième rang. Puisqu’il ne s’agit pas d’une simulation de repêchage (mock draft, en anglais), nous avons privilégié l’ordre alphabétique. Notre sélection est basée sur les agrégations de Hockey Pipeline et d’Elite Prospects, qui ont compilé des dizaines de classements prérepêchage rendus publics par des recruteurs ou des organisations médiatiques.

Zeev Buium

PHOTO GREG M. COOPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Zeev Buium

Position : défenseur

Équipe : Université de Denver (NCAA)

Date de naissance : 7 décembre 2005

Taille : 6 pi

Poids : 186 lb

Au sein d’une cuvée qui regorge de défenseurs, Zeev Buium débarque avec une carte de visite prestigieuse : il vient de réaliser, ni plus ni moins, la meilleure récolte offensive en quelque 40 ans pour un défenseur de première année dans les rangs universitaires américains. Ses 50 points l’ont placé au tout premier rang au pays à sa position, coiffant tout juste Lane Hutson, et ce, même s’il a presque deux ans de moins que le jeune prodige du Canadien. Les recruteurs vantent son intelligence du jeu hors du commun. En outre, sans être un colosse, il est déjà plus costaud que Cale Makar, Adam Fox ou Quinn Hughes au même âge.

Berkly Catton

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA CHL Berkly Catton

Position : centre

Équipe : Chiefs de Spokane (WHL)

Date de naissance : 14 janvier 2006

Taille : 5 pi 10 po

Poids : 175 lb

Toutes ligues confondues, aucun espoir admissible au repêchage de 2024 n’a amassé plus de points que Berkly Catton (116) en 2023-2024. Selon de nombreux analystes, il serait l’un des meilleurs patineurs disponibles, si ce n’est carrément le meilleur. Il ne faudrait toutefois pas s'étonner si son petit gabarit lui faisait perdre quelques rangs. Un gestionnaire d’équipe de la LNH cité anonymement par Athletic a résumé la situation ainsi : s’il mesurait deux pouces de plus, il serait probablement le deuxième choix derrière Macklin Celebrini. Mais on n’en est pas là.

Macklin Celebrini

PHOTO STEPHEN WHYNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Position : centre

Équipe : Université de Boston (NCAA)

Date de naissance : 13 juin 2006

Taille : 6 pi

Poids : 197 lb

Le consensus de tous les consensus. Les Sharks de San Jose, détenteurs du tout premier choix, ne font même pas semblant : leur directeur général Mike Grier s’est « échappé » lors d’un récent point de presse, en confirmant que Macklin Celebrini serait leur homme. Il est acquis depuis longtemps que le natif de Vancouver sera le successeur de Connor Bedard et de Juraj Slafkovsky au premier rang. Ses 64 points en 38 matchs à l’Université de Boston, assortis du trophée Hobey-Baker, ont seulement renforcé son statut de favori. Depuis le mois de septembre 2023, l’agrégateur de repêchages simulés Hockey Pipeline n’a répertorié aucun classement qui place Celebrini ailleurs qu’au premier rang.

Ivan Demidov

PHOTO TIRÉE DE YOUTUBE Ivan Demidov

Position : ailier droit

Équipe : SKA-1946 St-Petersbourg (MHL)

Date de naissance : 10 décembre 2005

Taille : 6 pi

Poids : 192 lb

Son coup de patin ne semble faire rêver personne, mais il est un tel magicien avec la rondelle qu’il pourrait être sélectionné dès le deuxième rang, selon beaucoup d’observateurs. Le fait qu’il évolue en Russie, avec toute l’aura de mystère qui entoure ce pays, a le double effet d’alimenter sa légende auprès des partisans enthousiastes et de refroidir les recruteurs. Il n’est toutefois pas précédé par la même incertitude que Matvei Michkov à pareille date l’an passé. Même s’il n’était pas au « Combine » organisé par la LNH, il a rencontré des dirigeants d’équipe et des journalistes en Floride en marge de la finale de la Coupe Stanley. Son intention est claire : faire le saut en Amérique du Nord le plus vite possible. Numéro 2 ou pas, il devrait entendre son nom assez tôt.

Sam Dickinson

PHOTO DUANE BURLESON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sam Dickinson

Position : défenseur

Équipe : Knights de London (OHL)

Date de naissance : 7 juin 2006

Taille : 6 pi 3 po

Poids : 203 lb

La tournée des défenseurs se poursuit avec l’un des meilleurs contributeurs offensifs de la dernière saison dans la Ligue junior de l’Ontario. Ses 70 points en 68 matchs sont certes emballants, mais des analystes se demandent si son sens du jeu sera suffisant pour transposer cette production dans la LNH. Il est toutefois vanté pour ses qualités défensives, un atout. Il arrive par ailleurs au sommet de sa forme : il a présenté le plus faible taux de gras de tous les athlètes présents au « Combine » de la LNH au début du mois de juin.

Cole Eiserman

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA LNH Cole Eiserman

Position : ailier gauche

Équipe : Équipe nationale américaine de développement

Date de naissance : 29 août 2006

Taille : 6 pi

Poids : 197 lb

Si le repêchage avait eu lieu il y a six mois, voire avant, Eiserman aurait possiblement été choisi dans le top 5. Le 28 juin 2024, s’il se hisse dans le top 10, ce pourrait être de justesse. Les réticences à son sujet sont (étrangement) proportionnelles à la quantité hallucinante de buts qu’il a marqués depuis deux ans, alors qu’il vient de battre le record de 126 buts de Cole Caufield dans l’uniforme de l’équipe nationale américaine de développement. Il traîne la réputation d’un attaquant qui n’est pas passionné par la défense, voire par le jeu collectif tout court si ce n’est pas lui qui envoie la rondelle dans le filet. Néanmoins, combien d’équipes oseront lever le nez sur un marqueur naturel ?

Konsta Helenius

PHOTO JOE KLAMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Konsta Helenius (19)

Position : centre et ailier droit

Équipe : Jukurit (Liiga)

Date de naissance : 11 mai 2006

Taille : 5 pi 11 po

Poids : 189 lb

Les petits attaquants de 17 ans qui produisent avec régularité en Liiga, principal championnat finlandais, ne sont pas légion, et encore plus rares sont ceux qui ont réussi à transposer leurs succès offensifs dans la LNH depuis 20 ans. Konsta Helenius, meilleur espoir européen à la mi-saison selon la Centrale de recrutement de la LNH, est vanté pour son intelligence et sa vision sur la glace. Le spécialiste Corey Pronman, de The Athletic, souligne toutefois que des équipes doutent qu’il deviendra réellement un joueur dominant dans la LNH. Il pourrait glisser hors du top 10.

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tij Iginla (17)

Tij Iginla

Position : attaquant

Équipe : Rockets de Kelowna (WHL)

Date de naissance : 1er août 2006

Taille : 6 pi

Poids : 191 po

Il est forcément précédé par son nom de famille, ce qui est inévitable lorsqu’on est le fils de Jarome Iginla, membre du Temple de la renommée du hockey. Mais cet attaquant a brillamment su se faire un prénom au cours de la dernière année. Fabuleux au Championnat mondial U18, Iginla a passé la saison à monter dans l’estime des recruteurs. Il s’est aussi retrouvé, à 17 ans, parmi les meilleurs buteurs de la Ligue junior de l’Ouest (47), ce qui en fait l’un des marqueurs les plus dangereux de cette cuvée. Il est moins costaud que le paternel, mais il n’est pas agréable à affronter pour autant.

Artyom Levshunov

PHOTO COLIN E. BRALEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Artyom Levshunov (à droite)

Position : défenseur

Équipe : Michigan State (NCAA)

Date de naissance : 28 octobre 2005

Taille : 6 pi 2 po

Poids : 205 lb

Meilleur joueur du classement nord-américain après Macklin Celebrini selon la Centrale de recrutement de la LNH, le Biélorusse est le droitier le plus attendu de cette déferlante de défenseurs. Il est gros et excelle dans les deux sens de la patinoire, et il vient d’être nommé joueur défensif de la saison dans la conférence Big Ten, l’une des plus relevées de la NCAA. Il ressemble drôlement à une valeur sûre dans le top 5, voire le top 3. Même si le Canadien de Montréal a dit avoir une préférence pour un attaquant, la direction se grattera sérieusement la tête s’il est disponible au cinquième rang.

Cayden Lindstrom

PHOTO TIGERS DE MEDICINE HAT Cayden Lindstrom

Position : attaquant

Équipe : Tigers de Medicine Hat (WHL)

Date de naissance : 3 février 2006

Taille : 6 pi 3 po

Poids : 213 lb

On évoquait le Canadien plus haut. On ne peut pas parler de Cayden Lindstrom sans parler du Tricolore. Dès l’instant où la loterie de la LNH a donné au CH le cinquième rang, le nom de Lindstrom a commencé à être prononcé dans l’espace public. Le gros attaquant a tout pour lui… sauf la santé, alors qu’il a raté plus de la moitié de la saison 2023-2024. Il affirme avoir fourni aux équipes la preuve qu’il est de retour à 100 %. Si tel est le cas, ses 27 buts en 32 matchs feront saliver les organisations, dans une ligue où les attaquants de puissance figurent, encore aujourd’hui, parmi les athlètes les plus recherchés.

Zayne Parekh

PHOTO DUANE BURLESON, LA PRESSE CANADIENNE Zayne Parekh

Position : défenseur

Équipe : Spirit de Saginaw (OHL)

Date de naissance : 15 février 2006

Taille : 6 pi

Poids : 178 lb

Ses 96 points en 66 matchs parlent pour lui. Défenseur par excellence de la Ligue junior de l’Ontario, il a enfilé les points à un rythme effarant au sein d’un club dominant. Un tir dévastateur et une inébranlable confiance en possession du disque sont apparemment les signatures de ce droitier. Il semble toutefois que l’équipe qui le choisira devra apprendre à composer avec ses carences défensives. Ses 64 minutes de punition font aussi sourciller pour un défenseur qui n’est pas reconnu pour son jeu physique. Son flair offensif, néanmoins, est irrésistible.

Anton Silayev

PHOTO FOURNIE PAR TORPEDO NIJNI NOVGOROD Anton Silayev

Position : défenseur

Équipe : Torpedo de Nijni Novgorod (KHL)

Date de naissance : 11 avril 2006

Taille : 6 pi 7 po

Poids : 207 lb

Les analystes le décrivent unanimement comme un phénomène de la nature. Ce n’est pas tous les jours que l’on croise un athlète de 6 pi 7 po aussi fluide sur patins. Contrairement aux autres défenseurs les plus courus, il n’est pas un surdoué sur le plan offensif. Il est toutefois l’un des rares, voire le seul, parmi les espoirs d’aussi haut rang à avoir évolué dans les rangs professionnels en 2023-2024. On vante sa polyvalence et sa grande responsabilité défensive, une rareté à cet âge.