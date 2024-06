(Las Vegas) Il y avait les apparences d’une course. D’un dilemme. Le Lightning de Tampa Bay avait même envoyé aux représentants des médias une sélection de statistiques pour promouvoir la candidature de Nikita Kucherov. En définitive, toutefois, il n’y avait qu’un seul nom possible.

Nathan MacKinnon a remporté le premier trophée Hart de sa carrière, jeudi, ainsi que le trophée Ted-Lindsay. L’un couronne le joueur le plus utile à son équipe à la suite d’un vote tenu auprès des journalistes de la presse écrite. L’autre récompense l’athlète par excellence de la saison et est remis par l’Association des joueurs de la LNH.

En plus de 50 ans d’existence conjointe des deux honneurs, 15 joueurs les avaient reçus la même année. Lafleur, Gretzky, Lemieux, Messier, Hull, Fedorov, Lindros, Hasek, Jagr, Sakic, St-Louis – bref, les plus grands de leur époque. Plus récemment, les Matthews, Crosby, Ovechkin et McDavid les ont imités. Et maintenant MacKinnon.

Ce qui se dessinait comme un vote serré ne l’a jamais été. La superstar de l’Avalanche du Colorado a reçu 137 votes de première place sur une possibilité de 194 pour l’attribution du trophée Hart, loin devant Kucherov (50). En vertu d’un système de pointage établi en fonction des votes de première à cinquième place, le Néo-Écossais a battu le Russe par 1740 points à 1269.

Kucherov a certes remporté le championnat des pointeurs de la LNH en 2023-2024, mais son rival a été une véritable force à cinq contre cinq. C’est ce qui a probablement fait la différence.

Au terme d’un gala soporifique, quoique succinct, au cours duquel on a aussi remis les trophées Norris (Quinn Hughes, meilleur défenseur), Calder (Connor Bedard, recrue par excellence) et Vézina (Connor Hellebuyck, gardien de l’année), les éloges pleuvaient sur MacKinnon.

« Il ne prend jamais une présence à la légère, a abondé Hughes. C’est un joueur spécial. »

La dernière campagne, pour MacKinnon, a été « historique », a quant à lui estimé Bedard.

« C’est vraiment un joueur plaisant à regarder aller, a poursuivi le jeune homme. Tout ce qu’on entend de lui, c’est à quel point il est engagé et motivé. C’est cool de voir un gars comme ça être récompensé pour son travail. »

Le lauréat, qui n’est toujours pas le plus éloquent des tribuns, n’a pas boudé son plaisir de voir son nom s’ajouter à « tous les joueurs [qu’il a] admirés en grandissant ».

Il a dit ne « pas réaliser » encore la « connexion » qui le liait désormais aux plus grands de son sport.

Dans son discours pendant le gala puis devant les journalistes, il a rendu hommage à ses coéquipiers actuels et passés. Ces honneurs « ne sont pas arrivés par magie », a-t-il rappelé.

Le Hart le touche parce que, plus jeune, il n’aurait « jamais cru » être même sélectionné – il le gagne aujourd’hui après avoir terminé trois fois parmi les finalistes.

Quant au Ted-Lindsay, remis par ses pairs, il y voit une marque de « respect », mutuel par ailleurs. « Chaque année, quand je vote, j’y pense très longtemps, a-t-il assuré. Je suis content si les autres gars de la ligue aiment mon jeu ! J’ai beaucoup de respect pour eux. »

Qui a reçu son propre vote en 2024 ? Son coéquipier Cale Makar, a-t-il répliqué du tac au tac, provoquant un éclat de rire autour de lui.

« Mais j’y ai pensé longtemps ! », a-t-il répété, en souriant.

Les autres gagnants des différents trophées de la LNH avaient été dévoilés au cours des dernières semaines. Parmi les principaux lauréats, Aleksander Barkov a remporté le trophée Selke (meilleur attaquant défensif) pour la deuxième fois de sa carrière, tandis que Rick Tocchet, des Canucks de Vancouver, s’est vu attribuer le trophée Jack-Adams à titre d’entraîneur par excellence de la dernière saison.

Dans la LNH

Les Canucks règlent des dossiers

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ilya Mikheyev

Les Canucks de Vancouver ne chôment pas. Après avoir échangé Ilya Mikheyev mercredi pour libérer de l’espace sous leur plafond salarial, ils ont consenti de nouveaux contrats, jeudi, à l’attaquant Dakota Joshua (quatre ans, 13 millions) et au défenseur Tyler Myers (trois ans, 9 millions), après avoir scellé des ententes avec le défenseur Filip Hronek et l’attaquant Teddy Blueger au cours des jours précédents. Quinn Hughes s’est réjoui de cette marque de confiance de la direction du club envers le noyau actuel. « Ils font tout ce qu’ils peuvent pour que l’on connaisse du succès, et on ne peut pas demander mieux », a-t-il déclaré. Avec encore quelque 12 millions à dépenser pour 2024-2025, les Canucks doivent encore s’entendre avec Elias Lindholm et Nikita Zadorov, sans quoi les deux deviendront joueurs autonomes sans restriction lundi prochain.

Les Sharks s’activent

PHOTO STEPHEN WHYNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini

Les Sharks de San Jose ne veulent pas retenir l’attention au repêchage juste parce qu’ils possèdent le premier choix du premier tour. Ils ont en effet réalisé jeudi leurs quatrième et cinquième échanges en moins de 10 jours. Ils ont d’abord cédé des choix de 1er et 2e tours (14e et 42e) aux Sabres de Buffalo afin de s’avancer au 11e rang au total. Puis ils ont acquis les droits de négociation de Carl Grundström, des Kings de Los Angeles, en retour de Kyle Burroughs. Si Grundström signe un nouveau contrat à San Jose, il deviendra le quatrième nouveau joueur à s’ajouter à la formation en quelques jours à peine, après Ty Dellandrea (de Dallas), Barclay Goodrow (de New York) et Jake Walman (de Detroit). Cela ne fera pas des Sharks une équipe compétitive la saison prochaine, mais à l’évidence, on voudra offrir un peu d’aide aux recrues Macklin Celebrini et Will Smith.

Mangiapane à Washington

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Andrew Mangiapane

Les Capitals de Washington poursuivent leurs surprenantes emplettes. Quelques jours après avoir acquis Pierre-Luc Dubois des Kings de Los Angeles, ils ont ajouté l’ailier Andrew Mangiapane à leur effectif, offrant en retour aux Flames de Calgary un choix de deuxième tour en 2025. Mangiapane, 28 ans, souhaitera certainement retrouver sa touche offensive à Washington, lui qui a été limité à des campagnes de 17 et 14 buts après en avoir marqué 35 en 2021-2022. Il pourrait devenir une solution de remplacement très potable pour T.J. Oshie si, comme on s’y attend, ce dernier est tenu à l’écart du jeu la saison prochaine en raison de problèmes récurrents au dos.