(Las Vegas) Nathan MacKinnon a finalement mis la main sur le trophée Hart.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Après être passé tout près en 2018 et 2020, le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado a été élu joueur le plus utile de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la saison 2023-2024, jeudi, lors de la remise des prix annuelle de la ligue.

MacKinnon a également gagné le trophée Ted-Lindsay, remis au meilleur joueur de la ligue selon ses pairs, au terme d’un vote de l’Association des joueurs de la LNH.

Le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes a remporté le trophée Norris remis au meilleur défenseur de la ligue, tandis que le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck a remporté le trophée Vézina décerné au meilleur gardien.

Le joueur de centre des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, a été choisi pour le trophée Calder à titre de recrue de l’année, au Fontainebleau.

MacKinnon a terminé deuxième derrière Taylor Hall, alors avec Devils du New Jersey, pour le trophée Hart il y a six ans. Il a de nouveau été finaliste – cette fois derrière la vedette des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl – en 2020. Il a également terminé troisième lors du vote en 2021.

Il avait été questionné sur l’importance de remporter le Hart en septembre 2022.

« Il fut un temps où je m’en souciais beaucoup, a-t-il déclaré aux journalistes lors de la tournée médiatique des joueurs de la LNH et de l’AJLNH. Mais je me rends compte que je ne peux pas faire confiance à la façon dont “Jimmy de Philadelphie” ou quiconque vote. »

MacKinnon a devancé l’ailier du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov et la vedette des Oilers Connor McDavid lors du vote. Il a battu Kucherov et le centre des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews dans la course pour le Ted-Lindsay.

Hellebuyck, qui a décroché son premier Vézina en 2020 au terme d’une saison écourtée par la COVID-19, a été préféré à Thatcher Demko, des Canucks, et à Sergei Bobrovsky, des Panthers de la Floride.

Hughes a remporté son premier Norris contre deux anciens lauréats – Cale Makar de l’Avalanche et Roman Josi des Predators de Nashville.

Bedard a obtenu le Calder aux dépens des défenseurs du Wild du Minnesota Brock Faber et des Devils Luke Hughes.

La LNH a annoncé les lauréats de ses autres trophées au cours des séries éliminatoires. Rick Tocchet, des Canucks, a reçu le trophée Jack-Adams à titre d’entraîneur-chef de l’année, tandis que le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, a remporté le trophée Selke décerné au meilleur attaquant défensif.

Le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jaccob Slavin a remporté le trophée Lady Byng, remis pour son esprit sportif et sa bonne conduite sur la glace. Il l’a également gagné en 2021.

Le gardien de but des Coyotes de l’Arizona, Connor Ingram, a reçu le trophée Bill-Masterton pour sa persévérance, son esprit sportif et son dévouement au hockey.

Le capitaine des Rangers de New York, Jacob Trouba, est le récipiendaire du trophée Mark-Messier pour son leadership. Son homologue des Islanders de New York, Anders Lee, a remporté le trophée King-Clancy pour son leadership sur et hors glace, ainsi que pour ses contributions à la communauté.

Jim Nill, des Stars de Dallas, est le lauréat du trophée Jim-Gregory, remis au directeur général de l’année.

Les trophées Hart, Norris, Calder, Selke, Lady Byng et Masterton sont remis par l’Association des journalistes professionnels de hockey. Le Jack-Adams est décerné par les diffuseurs, tandis que le gagnant du Vézina est sélectionné par les directeurs généraux de la ligue.