Rondelle libre Panthers et Oilers : peu de temps pour préparer le repêchage et l’autonomie

Les Panthers de la Floride ont soulevé la Coupe et les Oilers d’Edmonton ont pleuré leur échec lundi. Les gestionnaires de ces deux équipes sont déjà à Las Vegas en prévision du repêchage de la LNH, dont le premier tour sera présenté vendredi soir. Et à peine trois jours plus tard s’ouvrira le marché des joueurs autonomes. Il ne faut pas abuser du champagne…