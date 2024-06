Oilers d’Edmonton Glen Sather annonce sa retraite après six décennies

(New York) Glen Sather, qui a bâti et qui a dirigé la dernière grande dynastie des Oilers d’Edmonton dans les années 1980 et qui a permis aux Rangers de New York de redorer leur blason au début des années 2000, a annoncé sa retraite après six décennies passées à occuper successivement les fonctions de joueur, entraîneur et dirigeant.