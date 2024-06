(Edmonton) Au moment de dresser leur bilan, mercredi, les Oilers d’Edmonton ressentaient encore la douleur d’avoir perdu lors du septième match de la finale de la Coupe Stanley.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Les séries éliminatoires ont couronné une saison en montagnes russes pour l’équipe, mais il reste que l’objectif n’a pas été atteint.

Après avoir récolté trois victoires de suite pour niveler la finale, les Oilers ont échappé le match ultime 2-1 contre les Panthers lundi, en Floride.

« C’est évidemment décevant et frustrant, a dit le centre Leon Draisaitl. Une seule équipe peut gagner, mais je suis très fier de ce que nous avons vécu cette année. »

Se remettre de la défaite prendra du temps, a ajouté Connor McDavid, qui a mérité le trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile des séries éliminatoires. McDavid a toutefois voulu souligner les aspects positifs.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Connor McDavid

« Il y a eu beaucoup de moments heureux tout au long des séries, a-t-il dit. Beaucoup de bons moments dont je me souviendrai toute ma vie. »

Draisaitl et McDavid ont été gênés par plus que des contusions au cours des séries, a révélé mercredi l’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch.

Il a refusé de commenter la blessure non divulguée de McDavid, affirmant qu’il n’avait pas beaucoup d’informations. Evander Kane a également joué blessé, a-t-il ajouté.

« Leon s’est battu tout au long des séries – les côtes, les mains, a déclaré Knoblauch. À certains moments, c’était pire que d’autres. Il y avait des matchs où nous n’étions pas sûrs qu’il allait jouer. Mais il est passé au travers et il a très bien fait. »

« Et puis Evander avec la hernie sportive, c’est quelque chose qui l’a gêné tout au long de la saison. Cela a limité son jeu et malheureusement, il nous a manqué. »

Les attentes envers les Oilers étaient élevées avant le début de la campagne, mais la formation avait un dossier de 2-9-1 à la mi-novembre.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch

L’équipe a alors licencié l’entraîneur-chef Jay Woodcroft et embauché Knoblauch. Peu de temps après, les Oilers ont remporté 16 rencontres d’affilée.

« Ça allait changer quoi qu’il arrive. Nos joueurs sont trop bons pour ne pas marquer plus de buts et gagner plus de matchs », a résumé l’attaquant Mattias Janmark.

Edmonton a terminé la saison régulière avec une fiche de 49-27-6, au deuxième rang de sa section.

Plusieurs joueurs ont signé des réalisations remarquables, dont McDavid, auteur de 100 passes, et l’ailier Zach Hyman, qui a marqué 54 buts.

McDavid a mené les pointeurs des éliminatoires avec huit buts et 34 passes. Les quatre meilleurs pointeurs des séries avaient l’uniforme orange et bleu en incluant Draisaitl, Hyman et le défenseur Evan Bouchard.

« Vous êtes souvent définis par le fait de gagner ou non le dernier match, a déclaré Knoblauch. Nous étions si proches, mais il y a eu tellement de points positifs dont nous devrions être heureux, tout au long de la saison. »

Connor Brown a signé un contrat d’un an comme joueur autonome l’été dernier. Il a eu du mal à retrouver une pleine santé après une opération au genou.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Connor Brown

Limité à quatre buts et 12 points en 71 matchs de saison régulière, l’attaquant de 30 ans a fourni deux buts et six points lors des séries, en 19 matchs.

« [La saison prochaine], j’ai l’intention d’être dès le départ cette version de moi-même », a-t-il mentionné, en référence à son apport lors du bal printanier.

En tant que joueur autonome sans restriction, l’avenir de Brown n’est pas clair. Mais le natif de Toronto a dit espérer conclure un nouveau pacte avec les Oilers.

« C’est ici que je veux être. Mon cœur est ici, a-t-il dit. C’est un endroit vraiment spécial où jouer. »

Le club pourra également signer des prolongations avec certains joueurs de haut niveau à partir de lundi, dont Draisaitl.

La vedette allemande a toutefois dit ne pas avoir beaucoup songé à son avenir.

« Je vais évidemment parler avec mon agent, parler aux Oilers, voir quel est leur plan et le mien et commencer là, a-t-il déclaré. J’aime être un Oiler plus que tout. »