(New York) Glen Sather, qui a bâti et qui a dirigé la dernière grande dynastie des Oilers d’Edmonton dans les années 1980 et qui a permis aux Rangers de New York de redorer leur blason au début des années 2000, a annoncé sa retraite après six décennies passées à occuper successivement les fonctions de joueur, entraîneur et dirigeant.

Tom Canavan Associated Press

Les Rangers ont annoncé sa retraite mercredi, deux jours après la conclusion de la saison dans la LNH.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a salué la carrière de Sather, laquelle a été marquée par une séquence de cinq conquêtes de la coupe Stanley en sept ans avec les Oilers.

« Que ce soit avec la dynastie des Oilers d’Edmonton pendant les années 1980, la relance des Rangers de New York ces dernières années ou encore différentes versions d’Équipe Canada, Sather a toujours eu l’œil pour dénicher le talent et exploiter le plein potentiel de ses joueurs », a déclaré Bettman par voie de communiqué.

« De plus, il avait à cœur le bien-être de ses joueurs, souhaitait qu’ils s’épanouissent en tant qu’individus et était toujours disponible pour les accompagner lorsqu’ils étaient confrontés à des moments plus difficiles », a-t-il ajouté.

Sather, qui a été intronisé au Temple de la renommée en 1997 en tant que bâtisseur, a gagné cinq coupes Stanley en tant que directeur général des Oilers. Il a aussi été leur entraîneur-chef pour les quatre premières, alors que John Muckler occupait ce poste pour la dernière en 1990.

« Être associé à la Ligue nationale de hockey, et spécifiquement aux Rangers de New York et aux Oilers d’Edmonton, a été l’un de mes grands privilèges dans la vie », a admis Sather par voie de communiqué.

Celui qu’on surnommait « Slats » est l’un des deux seuls hommes de l’histoire à avoir gagné quatre Coupes Stanley en tant qu’entraîneur-chef et directeur général. L’autre étant Punch Imlach, des Maple Leafs de Toronto.

Sather a mené les Oilers à la conquête de la Coupe Stanley en 1984, 1985, 1987, 1988 et 1990. Il a été entraîneur-chef des Oilers et des Rangers pour 932 matchs de saison régulière, compilant une fiche de 497-307-121-7.