La LCH et USA Hockey unissent leurs efforts

(Toronto) La Ligue canadienne de hockey croit avoir identifié la bonne recette et le bon partenaire pour mettre en valeur ses plus beaux espoirs.

La Presse Canadienne

Saupoudrez-y la légendaire rivalité Canada–États-Unis, mélangez-y des recruteurs de la LNH, des perspectives intéressantes en vue du repêchage de la LNH et ajoutez-y le programme de développement de l’équipe nationale américaine, et vous obtiendrez une compétition qui réunira la crème de la crème, avec un duel d’envergure internationale.

Cette recette sera appelée le Défi des espoirs LCH/USA Hockey, et celui-ci sera ajouté au calendrier hockey au cours des trois prochaines années.

La LCH et le programme de développement de l’équipe nationale américaine ont dévoilé leur projet mercredi, et sa première édition aura lieu en novembre 2024. Les détails au sujet des dates, du site, et du format de la compétition seront révélés à une date ultérieure.

Le Défi des espoirs opposera des espoirs qui seront admissibles pour la première fois au repêchage de la LNH en provenance des trois principaux circuits juniors du pays –– la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) et la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) — à ceux de USA Hockey, dans une série de deux rencontres.