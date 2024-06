Un autre ancien du Canadien fait son entrée au Temple de la renommée du hockey. L’ex-défenseur Shea Weber a été intronisé parmi les immortels du sport mardi, à sa première année d’admissibilité.

Pavel Datsyuk, lui aussi admissible pour une première fois, et Jeremy Roenick ont également été reçus au Temple, de même que les joueuses américaines Natalie Darwitz et Krissy Wendell-Pohl.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Shea Weber

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Pavel Datsyuk

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Jeremy Roenick

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Natalie Darwitz

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Krissy Wendell-Pohl

PHOTO TIRÉE DU COMPTE X DE HOCKEY HALL OF FAME Colin Campbell

David Poile













Colin Campbell, vice-président des opérations hockey de la LNH de 1998 à 2011, et David Poile, ex-directeur général des Predators de Nashville, ont quant à eux été intronisés à titre de bâtisseurs.

En 1038 matchs dans la LNH avec les Predators et le Canadien, Weber a marqué 224 buts et récolté 365 mentions d’aide. Il n’a jamais gagné la Coupe Stanley, mais a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques et une autre au Championnat du monde. Son jeu défensif, son puissant lancer frappé et son leadership sont quelques-uns des atouts pour lesquels il était reconnu.

Pour être admissible, un joueur doit être inactif depuis trois ans. Un candidat doit d’abord être présenté par un des 18 membres du comité de sélection. Il doit ensuite recueillir 75 % des voix, soit 14 votes parmi les 18 membres. Chaque année, un maximum de quatre joueurs masculins, deux joueuses féminines et deux bâtisseurs peuvent être admis.

Avec Guillaume Lefrançois, La Presse

