Au premier coup d’œil, les Sénateurs d’Ottawa ont mis la main dimanche sur un gardien de premier plan pour pas trop cher.

Linus Ullmark, 30 ans, a remporté le trophée Vézina remis au gardien par excellence dans la LNH il y a un an à peine, après tout.

Pour l’obtenir, la nouvelle administration des Sénateurs, menée par le président et directeur général Steve Staios, a payé un choix de fin de premier tour, 25e au total, et a pu se débarrasser du même coup d’un gardien décevant sous contrat pour encore quatre ans, Joonas Korpisalo. Ottawa assumera 25 % du salaire de celui-ci, soit 1 million par année pour les quatre prochaines saisons.

Ullmark aura néanmoins droit à l’autonomie complète dans un an. Le mettre sous contrat à long terme dès l’officialisation de la transaction aurait évidemment constitué le scénario parfait, mais le gardien suédois de 6 pieds 4 pouces a néanmoins accepté de renoncer à sa clause de non-échange pour se joindre aux Sénateurs.

L’informateur de Sun Media, Bruce Garrioch, a affirmé mardi matin sur Twitter/X que des négociations de contrat allaient s’entamer sous peu, du moins une approche de la direction auprès de la garde rapprochée du gardien.

Dans le pire des cas, les Sénateurs auront payé le prix pour un joueur de location à la date limite des transactions et on espérera voir Ullmark aider cette équipe à accéder aux séries pour la première fois depuis 2018.

Les chances de mettre la main sur une vedette au 25e rang sont minces. Il y a beaucoup plus de Dominik Bokk, Riley Tufte, Ryan Poehling, Jordan Schmaltz et Michael McCarron que de David Pastrnak.

Mais les équipes de tête sacrifient généralement ces choix de fin de premier tour, pas les clubs aspirants à une place en séries par la petite porte. D’où l’importance pour Ottawa de mettre Ullmark sous contrat pour plusieurs saisons supplémentaires. Les Sénateurs n’aspireront pas à la Coupe l’an prochain et ce choix sera considéré comme gaspillé si Ullmark teste le marché après un an. Quoiqu’on aura réussi à faire disparaître Korpisalo du portrait.

Malgré son trophée Vézina, Ullmark ne peut pas être considéré parmi la courte liste de gardiens d’élite dans la LNH. Ullmark a brillé en trois saisons à Boston, un extraordinaire club défensif, dans une rotation à part presque égale avec Jeremy Swayman, avant de perdre son poste de numéro un à ce dernier en séries éliminatoires.

Ullmark a été moins extraordinaire à Buffalo, entre 2015 et 2021, au sein d’un club nettement moins puissant que Boston, mais assez bon pour signer un contrat de quatre ans pour 20 millions avec les Bruins en 2021.

Pourra-t-il disputer entre 55 et 65 matchs la saison prochaine comme les gardiens d’élite le font généralement ? Ullmark n’a jamais atteint la marque des 50 matchs dans une saison. Il en a joué 49 en 2022-2023, mais sinon jamais plus de 41.

Les Sénateurs ont néanmoins une équipe nettement mieux nantie aujourd’hui et il s’agit probablement de la première d’une multitude d’échanges.

Staios a réussi à dénicher un gardien numéro un sans se départir de son septième choix au total. Dieu merci. Maintenant, il faut solidifier la défense. Thomas Chabot possède de belles qualités offensives, mais il a besoin d’aide. Jake Sanderson est déjà le numéro un, mais il a seulement 21 ans.

Jakob Chychrun, 26 ans, un défenseur surévalué et faible défensivement qui a coûté un 12e choix au total en 2023 et des choix de deuxième tour en 2024 et 2026, est déjà sur le marché des échanges, à un an de son autonomie complète.

Le DG des Sénateurs pourrait utiliser son premier choix pour obtenir un défenseur, ce qui ne serait pas l’idée du siècle, à moins de mettre la main sur un extraordinaire défenseur de 25 ans ou moins, mais ceux-là ne sont généralement pas disponibles.

Il y a aussi le marché des joueurs autonomes. Tyler Myers, Chris Tanev, Brett Pesce, Nikita Zadorov, Derek Forbort et Joel Edmundson, entre autres, seront disponibles si jamais Ottawa veut renforcer son milieu de formation en défense avec des athlètes à caractère plus défensif. Mais il faudra du renfort pour Ullmark, c’est sûr.

Matvei Michkov : c’est fait !

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matvei Michkov

Les Flyers l’ont annoncé mardi matin, Matvei Michkov a été libéré par le SKA St. Petersburg pour se joindre à l’organisation de Philadelphie. Michkov pourrait même traverser l’Atlantique d’ici dix jours et participer au camp de développement de l’équipe.

Au départ, Michkov était sous contrat avec le SKA jusqu’en 2026. Ceux-ci ont accepté de briser l’entente moyennant une somme d’argent importante, on s’en doute, après l’avoir prêté à un club de bas de classement, Sotchi, lors des deux derniers hivers.

Pour plusieurs observateurs, des équipes, comme le Canadien par exemple, se mordront les doigts de l’avoir ignoré au repêchage de 2023 puisqu’il joindra la LNH deux ans plus tôt que prévu.

Or, la durée de son contrat ne constituait pas l’entrave principale aux yeux de ces clubs, mais bien son comportement et son manque de rigueur flagrant en défense. Les Coyotes de l’Arizona ont d’ailleurs repêché devant Michkov au sixième rang un Russe de la KHL, le défenseur Dmitry Simashev, sous contrat jusqu’en 2025.

Espérons pour les Flyers que Michkov modifie son approche sur la glace. Dans les quatre matchs observés en fin de saison avec Sotchi, on pouvait voir un désintéressement total de sa part sur 100 pieds, et pour seule volonté de marquer des buts en attendant la longue passe en flottant à la ligne rouge.

Si l’entraîneur John Tortorella peut en faire un hockeyeur complet néanmoins, les Flyers auront mis la main sur une superstar, car le talent de Michkov est indéniable.