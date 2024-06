(Sunrise, Floride) Les entrevues sur la patinoire avec les champions de la Coupe Stanley sont toujours interrompues. Normal : entre leurs adorables enfants, leur douce moitié, leurs bons amis, leurs fidèles collègues et les satanés journalistes, le choix est facile.

C’est encore plus vrai avec ceux qui ont beaucoup de famille. Comme Sylvain Lefebvre, qui, en quelques minutes devant nous, naviguait entre ses rôles d’entraîneur, de grand-père, de père et de mari.

Sa fille Alexanne l’enlace. « Elle est née en 1996, elle a été baptisée dans la Coupe Stanley. Là, elle a un petit gars qu’elle veut baptiser dans la Coupe. On pense que c’est la première fois que ce sera fait ! », lance l’entraîneur à une poignée de reporters québécois autour de lui, pendant les célébrations lundi.

Il interrompt son récit le temps d’un portrait de famille. « Il manque ma plus vieille, Jade-Isis, elle est enceinte et sur le point d’accoucher. Ce sera mon sixième petit-enfant, dit-il fièrement. De pouvoir vivre ça tout le monde ensemble… Ce ne sont pas juste mes efforts, ce sont leurs efforts à eux aussi. Ce qu’on a eu à vivre ces dernières années, on l’a fait en gang et ça nous a rapprochés encore plus. »

Un chemin compliqué

Lefebvre vit l’euphorie d’une Coupe Stanley pour la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c’était comme joueur, avec l’Avalanche en 1996. C’était d’ailleurs ici même, en cette vaste étendue d’asphalte qu’est le sud de la Floride, puisque le Colorado avait justement vaincu les Panthers en finale.

C’est toutefois une victoire bien improbable qu’il a savourée lundi, car les détours ont été nombreux depuis.

On peut penser à son séjour avec le club-école du Canadien, dans un contexte difficile pour plein de raisons. Ses six saisons à la barre de l’équipe se sont déroulées dans trois villes (Hamilton, St. John’s et Laval), à une époque où le service du recrutement amateur enchaînait les échecs. En six ans, l’équipe a participé une seule fois aux séries.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Sylvain Lefebvre lorsqu’il dirigeait le Rocket de Laval en 2018

Sauf que la réputation de notre homme est restée bonne malgré tout, puisque les Panthers sont la troisième équipe à l’avoir embauché depuis. Il a fait trois ans avec les Gulls de San Diego, club-école des Ducks. Puis, en 2021, les portes de la LNH s’ouvraient enfin à lui, de nouveau, quand les Blue Jackets l’ont engagé à titre d’adjoint à Brad Larsen. Il n’a toutefois jamais pu entreprendre ce mandat puisqu’à la mi-septembre, il devait renoncer à son poste en raison de son refus de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Un an plus tard, une fois tombées les exigences de vaccination, il recevait l’appel de Paul Maurice pour se joindre aux Panthers.

« Si j’ai un message d’espoir à lancer, c’est de croire en soi, de croire en la vie, a lancé Lefebvre. Si une porte se ferme, une autre va s’ouvrir, normalement une meilleure. J’ai cru en la vie, j’ai cru en mes valeurs. J’ai cru que si tu prends une décision avec ton cœur, c’est normalement la bonne. Même si je ne revenais pas dans la Ligue nationale, c’était correct, j’étais capable de vivre avec ça. Je savais qu’il y avait des étapes à suivre et que quand viendrait le moment, ce serait le bon moment.

« Vous savez tous ce qui est arrivé avec Columbus. Mais si ça ne s’était pas passé, je ne serais pas ici. Chaque chose arrive pour une raison. »

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Sylvain Lefebvre (à droite) célèbre sur la patinoire avec son petit-fils.

Un personnel uni

Avec Maurice, Jamie Kompon, Myles Fee et Tuomo Ruutu, les Panthers comptaient sur un personnel d’entraîneur visiblement uni.

Dans son point de presse de lundi, Maurice a d’ailleurs raconté que c’est grâce à Lefebvre qu’il a compris que le championnat était acquis. « La dernière fois que j’ai regardé le cadran, il restait 1 min 23 s. Le jeu a continué, puis la rondelle a abouti dans le coin, et Sylvain m’a pris par la tête, il a dit : “Bravo, Bear.” Rendu là, je savais qu’on avait de bonnes chances ! »

« Je suis tellement fier pour Paul Maurice, fier qu’on ait gagné ça pour lui, a ajouté Lefebvre. Il a une carrière incroyable. De dire qu’un match va déterminer son héritage, c’est de la chnoute. J’apprends tous les jours avec lui. C’est un gars très brillant, humain, qui veut que les gars autour de lui aient du succès. »