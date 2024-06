(SUNRISE, FL) Tard dimanche soir, au mythique bar Elbo Room, les chandails bleu et orange se comptaient par dizaines. Entre les classiques du rock que le groupe sur scène enchaînait, la foule scandait des « Let’s go Oilers ».

Rassurez-vous : La Presse ne s’était pas trompé de porte d’embarquement au départ de Montréal. Nous n’étions pas à Edmonton, mais bien aux abords de la plage Las Olas, à Fort Lauderdale.

Toute la journée, dimanche, des collègues ont fait état de partisans des Oilers qui convergeaient vers la Floride en vue du septième match de la finale de la Coupe Stanley. Aux aéroports de Toronto et de Detroit, les partisans des Oilers étaient nombreux. Un type d’Edmonton a même carrément nolisé un vol pour se rendre en Floride avec 95 concitoyens, a rapporté le confrère Nick Cotsonika, de NHL.com.

Les joueurs des Oilers, eux, séjournent justement dans un hôtel situé sur la plage, à Fort Lauderdale. On devine qu’ils n’ont pas passé leur dimanche soir parmi les fêtards à l’Elbo Room. Mais cette vague d’amour a-t-elle atteint les joueurs ?

Dans le vestiaire des visiteurs au Amerant Bank Arena, Philip Broberg paraissait mal à l’aise, comme s’il avait peur de s’auto-dénoncer. « Je n’ai pas vu personne, honnêtement. Je suis resté à l’hôtel. Je ne suis pas sûr. Mais on a de très bons partisans à Edmonton. Ils viennent aussi sur la route et le match 6 à Edmonton est incroyable. »

Il faudra voir ce que ça donnera concrètement, lundi soir, dans les gradins. Peut-être que les seuls partisans des Oilers en ville étaient tous au même bar dimanche soir. Peut-être qu’une marée bleue envahira le domicile des Panthers.

La fameuse disette

Sauf que cette effervescence s’explique. Les Oilers ont la chance de s’inviter dans les livres d’histoire.

D’une part, ils tenteront de devenir la deuxième équipe de l’histoire à remporter la Coupe Stanley après avoir accusé un retard de 0-3 en finale, après les Maple Leafs de 1942. L’exploit n’a par ailleurs jamais été accompli en finale du baseball majeur ou de la NBA, les deux autres ligues majeures nord-américaines avec un format 4 de 7.

D’autre part, les Oilers pourraient de même coup mettre fin à l’incroyable disette de 31 ans des équipes canadiennes sans Coupe Stanley. Depuis que Guy Carbonneau a reçu le trophée des mains de Gary Bettman le 9 juin 1993 au Forum, les Oilers de 2024 sont la septième équipe canadienne à avoir atteint la finale. C’est également la septième fois qu’une équipe canadienne se retrouve à une victoire du trophée.

Équipes canadiennes à une victoire de la Coupe Stanley depuis 1993 1994 : Canucks de Vancouver, match 7 contre les Rangers

2004 : Flames de Calgary, matchs 6 et 7 contre le Lightning

2006 : Oilers d’Edmonton, match 7 contre les Hurricanes

2011 : Canucks de Vancouver, matchs 6 et 7 contre les Bruins

Cette disette ne touche évidemment pas chaque joueur de la même façon. On devine que les Broberg, les Mattias Ekholm, les Mattias Janmark, n’ont rien vraiment à cirer de ces trois décennies sans Coupe au nord de la frontière.

Ekholm avouait justement, lundi matin, n’avoir aucun souvenir d’enfance de la Coupe Stanley.

« Les matchs commençaient à 2 h du matin chez nous, rappelle le Suédois de 34 ans. Il n’y avait pas de réseaux sociaux. Tout ce qu’on avait, c’était une émission hebdomadaire de 30 minutes qui présentait des faits saillants de la LNH. C’est peut-être à 11 ou 12 ans, en jouant à des jeux vidéo, que j’ai commencé à rêver de la gagner. »

À sa gauche sur le podium, Zach Hyman, ailier natif de Toronto, qui n’a joué que pour des équipes canadiennes (Maple Leafs, Oilers) depuis son arrivée dans la LNH en 2016. On évoque souvent, parmi les facteurs expliquant cette disette, la difficulté pour les équipes canadiennes d’attirer et de retenir les meilleurs joueurs. À l’été 2021, Hyman était un des bons joueurs autonomes sur le marché et il a choisi de demeurer au Canada en s’entendant avec les Oilers. Il vient de leur offrir des saisons de 27, 36 et 54 buts.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Zach Hyman

Hyman offrait évidemment un son de cloche bien différent d’Ekholm.

Je pense qu’au Canada, la Coupe Stanley est imbriquée dans notre culture. Pour pas mal tous les amateurs de hockey ici, un des premiers rêves est de gagner la Coupe Stanley. C’est dans notre culture et c’est ainsi que j’ai grandi. Zach Hyman

Hyman croit donc qu’une victoire des Oilers, lundi, « signifierait beaucoup pour tous les Canadiens, qu’ils soient partisans des Oilers ou pas. Surtout avec l’allure de la série. Je crois qu’on a incité les gens à se rallier derrière nous et à croire en nous, parce que c’est une bonne histoire. J’espère qu’on aura beaucoup de soutien. »