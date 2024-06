Matvei Michkov, entouré du directeur général Daniel Brière et du directeur général Keith Jones, après avoir été repêché par les Flyers.

Selon toute vraisemblance, Matvei Michkov ne terminera pas son contrat en Russie et se joindra aux Flyers de Philadelphie dès la saison prochaine.

La Presse

De nombreux informateurs ont rapporté l’information, dimanche matin.

« On m’indique qu’on dirait bien que Matvei Michkov quitte le SKA de St. Petersburg et se joindra aux Flyers de Philadelphie », a écrit Anthony Di Marco, de The Fourth Period, sur X.

Frank Seravalli, du DailyFaceoff, a relayé la nouvelle en précisant que « tout est encore fluide, ce qui n’est pas une surprise, mais Anthony est sur la bonne voie ». « Après quelques mois de négociations, on s’attend à ce que le 7e choix du repêchage de 2023, Matvei Michkov, soit en route pour Philadelphie. »

À son tour, Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, a écrit que « de toute évidence, rien n’est fait encore… mais il y a de l’optimisme pour que ça se concrétise ».

L’arrivée de Michkov serait une belle victoire pour les Flyers, considérant qu’il ne devait, initialement, pas arriver dans le circuit nord-américain avant la fin de son contrat russe, soit en 2026.

En mai dernier, l’entraîneur du SKA avait indiqué à Match TC, une chaîne de télévision sportive publique fédérale russe, que la possibilité de voir Michkov chez les Flyers en septembre était une possibilité. Voilà que ça semble se concrétiser.

Prêté à Sotchi, un des pires clubs de la KHL, pour une deuxième saison consécutive, l’attaquant de 19 ans a récolté 41 points en 47 matchs cet hiver.