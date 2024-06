(Fort Lauderdale) Il s’agit de la plus belle offre qu’une équipe puisse recevoir au début de chaque saison : atteindre le septième match de la finale de la Coupe Stanley et, en prime, le disputer devant ses partisans.

Tim Reynolds Associated Press

Une partie qui décidera de tout.

« Oui, 32 équipes sont d’accord sur cette idée », a déclaré l’entraîneur des Panthers, Paul Maurice.

C’est la réalité pour Maurice et les Panthers. D’une part, les Panthers ont perdu une avance de 3-0 contre les Oilers d’Edmonton lors de cette finale. De l’autre, il y a toujours le septième match, lundi soir à Sunrise.

Et avant que son équipe ne décolle pour le vol de retour de l’Alberta de cinq heures et demie samedi, Maurice a insisté sur le fait que son équipe se concentrerait sur l’opportunité qui l’attend, et non sur les opportunités qui ont été gâchées avec des défaites consécutives de 8-1, 5-3 et 5-1.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur des Panthers, Paul Maurice

Je ne me soucie pas du tout du passé. Notre plan est établi. Ç’a commencé [vendredi] soir après le match. On s’est rencontré [samedi] matin, on a fait un peu de vidéo et on fera la même chose [dimanche] pour se préparer à jouer. Paul Maurice, entraîneur des Panthers,

« Je sais que c’est 3-3. Les inquiétudes des trois matchs précédents n’ont certainement pas affecté Edmonton et ça ne nous affectera pas. »

De nombreuses statistiques tournent dans les médias et sur les réseaux sociaux en ce moment, et aucune n’est en faveur des Panthers. Les Oilers sont devenus seulement la troisième équipe de l’histoire de la finale de la Coupe Stanley à perdre 3-0 et à forcer la tenue du septième match.

Les Oilers sont aussi la sixième équipe à marquer au moins cinq buts lors de trois parties d’affilée en finale. Les cinq autres – les Penguins de Pittsburgh (1991), les Oilers (1984), les Islanders de New York (1981), les Maple Leafs de Toronto (1932) et le Canadien de Montréal (1919) – ont toutes remporté la Coupe Stanley.

Être la première équipe depuis 1942 à perdre une avance de 3-0 en finale est le genre de chose qui pourrait hanter l’équipe pendant très, très longtemps. Un revers soulèvera inévitablement des questions sur l’avenir de nombreuses personnes au sein de l’organisation.

La défaite pourrait aussi mettre un terme soudain à l’élan que se sont donné les Panthers au cours des quatre dernières années, après avoir passé une grande partie des deux décennies précédentes au fond du classement.

Une victoire réglerait ainsi tous les problèmes.

« Accepter [la situation] est la clé du succès, a avancé Maurice. Je me sens positif. Les deux équipes peuvent être excitées. Le septième match de la finale de la Coupe Stanley est le rêve de tout jeune homme. Personne n’a jamais rêvé de gagner le quatrième match en prolongation. »

« C’est toujours le septième match. »

