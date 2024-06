(Edmonton) Une conquête de la Coupe Stanley digne d’un film est à la portée des Oilers d’Edmonton.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La troupe de Connor McDavid n’est qu’à une victoire de réécrire l’histoire de la Ligue nationale de hockey, alors qu’un septième match contre les Panthers de la Floride, qui semblait improbable une semaine plus tôt, aura lieu lundi à Sunrise.

Aucune équipe depuis la première expansion, en 1967, n’a soulevé la coupe après avoir tiré de l’arrière 3-0 en finale. Seuls les Maple Leafs de Toronto l’ont fait, il y a 82 ans. En comptabilisant toutes les rondes, trois autres équipes ont effacé des déficits de trois matchs, soit les Islanders de New York (1975), les Flyers de Philadelphie (2010) et les Kings de Los Angeles (2014).

Les Oilers pourraient remporter leur première coupe en 34 saisons et devenir la première équipe canadienne à mettre la main sur le saladier d’argent depuis le Canadien de Montréal, en 1993.

La finale de la Coupe Stanley se jouera lors d’un septième match pour la 18e fois, et la première depuis que les Blues de St. Louis ont battu les Bruins de Boston en 2019.

Alors que les Oilers ont évité l’élimination lors des trois derniers matchs et montrent une fiche de 5-0 dans de telles rencontres en séries éliminatoires, les Panthers obtiennent une quatrième et dernière occasion de remporter une première coupe après s’être inclinés face aux Golden Knights de Vegas en cinq matchs lors de la finale de l’an dernier.

Malgré les trois défaites consécutives des Panthers, l’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch, n’est pas prêt à affirmer que son équipe sera moins nerveuse.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE L’entraîneur-chef des Oilers, Kris Knoblauch

« Je ne sais pas ce qui se passe de leur côté, je ne sais pas comment ils gèrent les choses, donc je ne pense pas qu’il soit juste de ma part de commenter leur position, a-t-il déclaré samedi.

« Mon expérience avec mon équipe, la façon dont nous avons géré les matchs sans lendemain, nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons disputé deux de ces matchs contre Vancouver et j’ai beaucoup confiance en notre équipe quant à la façon dont elle a réagi et joué lors de ces matchs. »

« Quand on s’est retrouvés [à 3-0] contre la Floride, j’ai vu un groupe très en confiance au sein duquel il n’y avait pas de panique, pas de désespoir, juste beaucoup de concentration. J’ai aimé notre équipe à 3-0 et j’aime vraiment où elle en est maintenant. »

Marquer le premier but dans un match est souhaitable à tout moment. Cette réalité a été amplifiée lors des trois victoires consécutives d’Edmonton au cours desquelles ils ont marqué en premier — dont deux en désavantage numérique — pour prendre l’avantage sur les Panthers.

Y parvenir à nouveau lundi pourrait avoir un impact dévastateur. L’équipe qui inscrit le premier filet a une fiche de 12-5 lors des septièmes matchs de la finale.

« Quand vous marquez en premier, ça enlève beaucoup de nervosité, a déclaré Knoblauch. Ça oblige également les adversaires à ouvrir un peu plus les choses et peut-être à ne pas jouer avec autant de structure défensive qu’ils le souhaiteraient simplement parce qu’ils essaient de revenir dans le match et qu’ils se forcent à marquer le prochain but. »

« Ça enlève un peu de pression sur notre équipe. »

Alors que la contribution de McDavid a été au centre des victoires lors des quatrième et cinquième matchs, le capitaine n’a pas inscrit son nom à la feuille de pointage lors du sixième.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Avec une récolte de 42 points depuis le début des séries, Connor McDavid est un sérieux candidat au trophée Conn-Smythe.

Ce sont Warren Foegele, sur une passe habile de Leon Draisaitl en première période, et Adam Henrique qui ont donné une avance de 2-0 aux Oilers.

La formation de l’Alberta a par ailleurs écoulé 46 de ses 47 dernières séquences en infériorité numérique.

« Le fait que nous puissions remporter la mise au jeu d’entrée pour dégager est d’une grande aide, simplement parce que nous faisons du très bon travail lors de notre échec avant, a déclaré le gardien d’Edmonton Stuart Skinner.

« Nous gardons leurs joueurs à l’extérieur [de l’enclave] et quand ils ont leur chance, nos joueurs bloquent les tirs. »