Adam Henrique (19), centre des Oilers d’Edmonton, célèbre son but avec ses coéquipiers contre les Panthers de la Floride.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Oilers d’Edmonton pourraient réaliser ce qu’aucune autre équipe n’a réussi depuis 82 ans : effacer un déficit de 0-3 en finale de la Coupe Stanley.

Ce n’est, bien sûr, pas encore fait. Or, après avoir vaincu les Panthers de la Floride 5 à 1, et ainsi signé une troisième victoire de suite, les Albertains auront la chance de soulever la coupe s’ils remportent le septième et ultime match de la série, lundi, à Sunrise.

Les Oilers n’ont pas tardé à frapper : une passe magique de Leon Draisaitl à Warren Foegele a permis à ce dernier d’ouvrir la marque après moins de huit minutes de jeu. Les locaux ont remis ça tôt en deuxième période lorsqu’Adam Henrique, encore grâce à une passe soulevée d’anthologie, celle-là de Mattias Janmark, a porté le pointage à 2-0.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Warren Foegele festoie après avoir inscrit le premier but de la rencontre.

Moins de 10 secondes plus tard, les Panthers croyaient avoir réduit l’écart de moitié, mais le but a été refusé après une longue révision qui a conclu qu’il y avait eu hors-jeu sur la séquence. À la fin d’un engagement âprement disputé, Zach Hyman s’est échappé et a triplé l’avance des siens. La foule, déjà bruyante, a explosé de joie.

Les Panthers se sont certes replacés dans la rencontre en troisième période par le truchement d’Aleksander Barkov, mais ce fut trop peu, trop tard. Deux buts dans un filet désert ont scellé l’affaire.

Le revirement de situation ne pourrait être plus complet. Après trois matchs, les Floridiens avaient le contrôle complet de cette série. Les Oilers, après avoir semblé regagner confiance dans la troisième défaite, ont enchaîné avec trois performances dominantes, soldées par des gains de 8-1, 5-3 et 5-1.

Il leur reste toutefois un match à gagner, le plus difficile, sans doute.