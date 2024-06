À plus d’une semaine du repêchage, rendez-vous propice aux transactions, deux équipes ont déjà trouvé un nouveau gardien.

Les Devils du New Jersey ont offert un choix de premier tour en 2025 et un jeune défenseur à caractère défensif pour Jacob Markstrom, 34 ans, et les Kings de Los Angeles ont largué Pierre-Luc Dubois aux Capitals de Los Angeles en retour de Darcy Kuemper, 34 ans également.

La demande pour des gardiens demeure très forte. Plusieurs clubs souhaitent toujours solidifier cette position et d’autres en ont encore à vendre. Commençons par les acheteurs.

Sénateurs d’Ottawa

La nouvelle direction cherche à corriger l’erreur de l’ancien directeur général Pierre Dorion. Joonas Korpisalo a reçu 20 millions pour cinq ans sur le marché des joueurs autonomes l’été dernier et connu une saison atroce : fiche de 21-26-4, moyenne de 3,27 et taux d’arrêts de .890. Les Sénateurs auraient été dans le coup pour Markstrom, affirme l’informateur de Sun Media, Bruce Garrioch. Ottawa pourrait utiliser leur choix supplémentaire de premier tour, au 25e rang, pour obtenir un gardien. Il faudra alors racheter le contrat de Korpisalo. On devra le payer sur huit ans, mais on réduira de façon substantielle son salaire de la masse et on économisera un peu moins de 6 millions.

Maple Leafs de Toronto

Disons-le poliment : Ilya Samsonov a été mauvais l’hiver dernier. Son jeune auxiliaire Joseph Woll supérieur, mais il a encore ses preuves à faire, malgré deux gros matchs en séries avant de se blesser. Samsonov aura droit au statut de joueur autonome sans compensation dans quelques semaines, comme Martin Jones et Matt Murray, perdus quelque part à l’infirmerie. Toronto doit aussi revamper sa défense avec les départs éventuels de Mark Giordano, T. J. Brodie, Jake Muzzin, John Klinberg, Ilya Lyubushkin et Joel Edmundson, tous joueurs autonomes sans compensation. Seuls les deux derniers jouaient de façon régulière en séries.

Red Wings de Detroit

Ville Husso n’a pas coûté très cher au DG Steve Yzerman en juillet 2022, un modeste choix de troisième tour, mais il n’a pas fait le travail en deux ans à Detroit et il en sera à sa dernière année de contrat cet hiver. Les Wings ont deux espoirs prometteurs devant le filet, Sebastian Cossa, un choix de premier tour en 2021, et Trey Augustine, un choix de deuxième tour en 2022, le gardien partant de l’équipe américaine au plus récent Championnat mondial junior, devant l’espoir du CH Jacob Fowler. Mais les deux sont âgés de 21 ans ou moins. Yzerman espérait voir son club accéder aux séries la saison dernière en embauchant une pléiade de vétérans, mais il a échoué. S’il veut y participer pour la première fois en neuf ans l’an prochain, il devra dénicher un gardien de qualité.

Le hasard fait bien les choses, au moins trois équipes ont des gardiens à échanger. Le compte est parfait pour satisfaire Detroit, Toronto et Ottawa.

Bruins de Boston

Le système d’alternance est terminé à Boston. Jeremy Swayman, le plus jeune des deux gardiens, à 25 ans, a joué les héros en séries éliminatoires. Linus Ullmark, 30 ans, le gagnant du trophée Vézina remis au gardien par excellence il y a un an seulement, est à échanger. Ullmark en est néanmoins à un an de son autonomie complète. Le club acquéreur devra s’assurer de lui offrir une entente à long terme rapidement, sans quoi il constituera une solution temporaire. Boston a besoin de renforts à d’autres positions, au centre entre autres. Non seulement obtiendra-t-il un joueur de qualité ou un choix au repêchage avantageux, mais le départ d’Ullmark libérera 5 millions sur la masse salariale et pourra permettre des embauches, qui sait le joueur autonome Elias Lindholm ?

Ducks d’Anaheim

John Gibson, 30 ans, a jadis été l’un des gardiens les plus prometteurs de la LNH. Il semble épuisé de porter son jeune club à bout de bras. Il n’est pas aidé par ses coéquipiers, certes, mais ses statistiques sont atroces depuis deux ans. Il n’a pas affiché de taux d’arrêt supérieur à .905 depuis 2019. Lukas Dostal, 23 ans, demeure sans doute le gardien d’avenir des Ducks, un club toujours en reconstruction. Il a partagé le travail de façon presque égale avec Gibson l’an dernier. Gibson a encore une certaine valeur, mais il vient avec trois autres années de contrat à un salaire annuel de 6,4 millions. À qui le risque ?

Predators de Nashville

Le directeur général Barry Trotz est en bonne posture. Il peut échanger son vétéran de 29 ans Juuse Saros à un an de son autonomie complète et espérer recevoir un choix de fin de premier tour. Il peut aussi mettre Saros sous contrat à long terme, un scénario à ne pas écarter, et aspirer à un retour encore plus intéressant pour le jeune premier Yaroslav Askarov, 22 ans, choix de premier tour, 11e au total en 2020. Askarov a montré une fiche de 30-13-1, une moyenne de 2,39 et un taux d’arrêts de .911 dans la Ligue américaine la saison dernière. Il a été brillant en deux matchs dans la LNH. Trotz peut oser demander un choix dans le top 10 ou un espoir de premier plan pour ses services.

Anthony Mantha quittera Vegas

Anthony Mantha ne sera pas de retour avec les Golden Knights de Vegas. Mantha pourra offrir ses services à l’équipe de son choix sur le marché des joueurs autonomes à compter du 1er juillet. Vegas n’entend pas lui soumettre d’offre, a confirmé Mantha à RDS récemment. Le Québécois avait été acquis par les Golden Knights à la date limite des échanges moyennant des choix de deuxième tour en 2024 et de quatrième tour en 2026. Mantha, 29 ans, a obtenu 10 points en 18 matchs de saison régulière, mais il a été rayé de la formation lors des quatre derniers matchs éliminatoires de l’équipe, après avoir été blanchi lors des trois premiers. Il avait rebondi en saison régulière à Washington avec 34 points, dont 20 buts, en 56 matchs.