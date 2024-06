PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un obstacle de plus se dresse devant le retour des Coyotes de l’Arizona

(Phénix) L’état de l’Arizona a annulé un encan pour un terrain où le propriétaire des Coyotes espérait bâtir un aréna, vendredi.

John Marshall Associated Press

Le Département des terres de l’état (ASLD) a annulé une vente aux enchères qui devait se tenir jeudi prochain.

L’Arizona réorganise les étapes pour que le demandeur puisse demander un permis d’utilisation spéciale.

« Nous comprenons qu’un retard pour la tenue d’un encan est une déception pour (le club) et le public, mais le changement de calendrier est une décision prudente, a déclaré l’ASLD, dans un communiqué. Nous restons ouverts (au processus) si un permis d’utilisation spéciale est reçu. »

Le terrain de 110 acres à North Phoenix avait été ciblé par le propriétaire des Coyotes, Alex Meruelo, dans l’espoir de trouver un domicile à long terme pour l’organisation.

Quand la vente aux enchères du terrain évalué à 68,5 millions de dollars US a été repoussée à cet été, Meruelo a suivi les conseils de la LNH et a choisi de vendre le club aux propriétaires du Jazz de l’Utah Ryan et Ashley Smith, en avril.

Ceux-ci ont transféré l’équipe à Salt Lake City, la renommant Utah Hockey Club (pour la première saison).

Meruelo a conservé le nom, le logo et la marque des Coyotes.

Il compte relancer l’équipe via une démarche d’expansion-si un nouvel aréna est construit d’ici cinq ans.

L’annulation de l’encan met désormais cela en doute.

« Après un an de planification et de respect de toutes les obligations requises par la loi, le Département des terres a unilatéralement annulé la vente aux enchères, ont dit les Coyotes, dans un communiqué. Cette action sans précédent de l’état de l’Arizona met sérieusement en péril l’avenir du hockey de la LNH dans le désert. »

Les Coyotes sont à la recherche d’un domicile permanent presque depuis le jour où la formation a quitté Winnipeg, en 1996.

L’équipe a partagé un aréna au centre-ville de Phoenix avec les Suns avant de déménager à Glendale en 2003.

Lorsque la ville de Glendale a renoncé à un contrat de location à long terme, les Coyotes ont déménagé au Mullett Arena situé au campus d’Arizona State University, en 2022.

L’aréna de 5000 places, de loin le plus petit de la LNH, était censé être une solution temporaire.

La LNH était réticente à ce que l’équipe y joue durant plusieurs années tandis que Meruelo tentait de sécuriser le site de North Phoenix, laissant la vente aux Smith comme seule option viable.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que la ligue aurait besoin d’environ 18 mois pour réactiver la franchise.

Le circuit a aussi dit qu’on allait garder un œil attentif pour s’assurer que Meruelo et son groupe franchissent les étapes appropriées dans le processus.