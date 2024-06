Rappelons-nous au moment de l’échange de Pierre-Luc Dubois aux Kings de Los Angeles, l’été dernier. On cherchait des éléments comparables pour déterminer le prix qu’aurait eu à payer le Canadien pour le centre des Jets de Winnipeg.

Gabriel Vilardi, alors âgé de 23 ans, 11e choix au total en 2017, venait de connaître une saison de 41 points, dont 23 buts, en 63 matchs ; 53 points, dont 30 buts, au prorata d’une année complète.

Alex Iaffalo, 29 ans, représentait un ailier de milieu de formation. Il avait obtenu 36 points, dont 14 buts, en 59 matchs, et aurait vraisemblablement battu son record personnel de 43 points en une saison s’il n’avait pas été blessé.

Rasmus Kupari, un choix de premier tour, 20e au total, en 2018, peinait à s’établir dans la LNH, à 23 ans. Il avait obtenu seulement 15 points en 66 matchs en 2022-2023.

Nick Suzuki a été repêché trois rangs après Vilardi en 2017. Il a obtenu 66 points, dont 26 buts, en 82 matchs il y a deux ans, mais a bénéficié de conditions nettement plus favorables que Vilardi au sein d’un club en reconstruction.

Si on avait voulu être plus précis, on aurait opté pour Kirby Dach, blessé à répétition comme Vilardi en début de carrière, un an et demi de moins, mais une production semblable à celle de Vilardi en 2022-2023 : 38 points, dont 14 buts, en 58 matchs.

Christian Dvorak aurait sans doute pu constituer cet attaquant de milieu de formation, production offensive semblable à celle d’Iaffalo, quoique rôle bien différent. L’espoir déchu est difficile à recréer, imaginons un Nikita Scherbak qu’on aurait fait avancer dans le temps. On aurait aussi eu à céder un choix de deuxième tour en 2024.

Vilardi s’est vite immiscé au sein d’un trio offensif à Winnipeg. Il était désormais libéré de ses maux de dos chroniques, mais a subi une blessure au genou en début de saison, puis a été victime d’un gonflement de la rate après les Fêtes. En 47 matchs, il a néanmoins obtenu 36 points, dont 22 buts, un rendement de 63 points, dont 38 buts, sur une saison complète, nettement supérieur à la production de Dubois à Los Angeles.

Iaffalo s’est retrouvé dans un rôle de soutien, avec 27 points, et Kupari s’est contenté d’un maigre point en 28 matchs et de nombreuses soirées sur la tribune de presse ou à l’infirmerie.

On ne saura jamais à quel point Dach aurait progressé au centre du deuxième trio du CH s’il n’avait pas été blessé dès la deuxième rencontre de la saison. Mais après un formidable camp d’entraînement, il avait obtenu deux aides lors du match d’ouverture, au cours duquel il avait disputé 21 : 22, au centre d’un trio complété par Juraj Slafkovsky et Alex Newhook. Seul Suzuki avait joué davantage à l’attaque, 21 : 47.

Difficile néanmoins d’imaginer les médias montréalais cléments à l’endroit de Kent Hughes aujourd’hui comme l’ont été les confrères de Los Angeles à l’égard du DG Rob Blake.

Celui-ci a fait son mea culpa, en point de presse mercredi, après l’échange de Dubois à Washington contre le gardien de 34 ans Darcy Kuemper. On a salué sa transparence et souligné qu’il avait eu le courage de réparer son erreur commise un an plus tôt.

Dubois, 25 ans, a obtenu seulement 40 points l’an dernier. Il lui reste sept ans de contrat à un salaire annuel de 8,5 millions, désormais entièrement assumé par Washington.

Kuemper, relégué au rôle de deuxième gardien des Capitals derrière Charlie Lindgren, a un contrat valide pour encore trois ans à 5,2 millions par saison. Il a montré une fiche de 13-14-3, une moyenne de 3,31 et un taux d’arrêts de .890 l’an dernier. Il a néanmoins connu ses meilleurs moments en carrière lors d’un bref passage à Los Angeles sous l’autorité du responsable des gardiens des Kings, Bill Ranford, en 2017. Sept ans ont cependant passé depuis.

Les mauvaises décisions commencent à s’accumuler à Los Angeles. Kevin Fiala, bientôt 28 ans, est un bon ailier offensif de 70 points et plus. Mais l’attaquant qui vous fait gagner ? Il a obtenu deux points en cinq matchs en séries éliminatoires contre les Oilers, à l’aile gauche du troisième trio, avec un taux de buts attendu de seulement 0,8, selon Moneypuck, signe qu’il n’obtenait pas de tirs de qualité.

Fiala a coûté un choix de premier tour en 2022, Liam Öhgren, 19e au total, et le jeune défenseur droitier de 21 ans Brock Faber, finaliste au titre de recrue de l’année avec Connor Bedard après une saison de 47 points et un temps d’utilisation de 24 : 58 en moyenne par match.

Un autre bon jeune défenseur, Sean Durzi, 25 ans, a changé de camp l’été dernier, cette fois pour alléger la masse salariale. Il a été cédé aux Coyotes pour un choix de deuxième tour en 2024. Durzi est devenu le défenseur numéro un en Arizona, 41 points en 76 matchs, temps d’utilisation moyen de 22 : 43.

Blake a acquis un gardien, Kuemper, parce que Cal Petersen n’a pas fait le travail après avoir signé un contrat de trois ans pour 15 millions en septembre 2021. Il avait pourtant seulement 53 matchs d’expérience dans la LNH lorsque le DG des Kings lui a fait ce cadeau. Blake a dû céder aux Flyers le défenseur Sean Walker, un choix de deuxième tour en 2024 et un espoir de deuxième ordre repêché au deuxième tour en 2020, Helge Grans, pour se débarrasser de Petersen l’été dernier.

Philadelphie a reçu un choix de premier tour en 2025 pour Walker à la date limite des transactions il y a quelques mois, en acceptant néanmoins également de recevoir Ryan Johansen et son contrat.

Blake avait pourtant bien entamé la réinitialisation en 2018. Les Kings ont perdu au premier tour lors des trois dernières années et avaient raté les séries dans les trois saisons au préalable. Leur centre numéro un, Anze Kopitar, fêtera ses 37 ans en août, leur meilleur défenseur, Drew Doughty, aura 35 ans en décembre et les voilà avec un gardien de 34 ans.

Les Kings n’ont pas repêché au premier tour depuis 2021, leurs choix de premier tour en 2017 et 2018 ont déjà été échangés, leur premier choix en 2019, cinquième au total, Alex Turcotte, n’annonce rien de bon, et le deuxième choix de premier tour cette année-là, Tobias Bjornfot (22e au total), a été perdu cet hiver au ballottage.

Le 10e choix au total des Devils encore en jeu ?

PHOTO NOAH K. MURRAY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tom Fitzgerald, directeur général des Devils

Les Devils ont donc obtenu un gardien de qualité, Jacob Markstrom, 34 ans, des Flames de Calgary, pour un défenseur de 23 ans à caractère défensif, et un choix de premier tour en 2025. Le DG au New Jersey, Tom Fitzgerald, espère que son équipe grimpera suffisamment au classement pour que ce choix se retrouve en fin de ronde.

Fitzgerald serait désormais à la recherche d’un défenseur gaucher de talent et d’expérience, dit-on. Il possède toujours son 10e choix au total en juin. Sonnera-t-il à la porte du CH ?

Échanger Mike Matheson fera évidemment reculer le Canadien à court terme. Mais Matheson, 62 points la saison dernière, est sous contrat pour deux ans avant d’obtenir son autonomie complète. Il sera en position d’exiger une entente que Montréal ne pourra probablement pas se permettre. Le Canadien n’aspirera pas à la Coupe dans les deux prochaines années. Autant obtenir un actif de premier plan pour la pérennité de l’organisation. Mais les Devils mordraient-ils ?