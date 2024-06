Le propriétaire des Alouettes de Montréal et PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau

Pierre Karl Péladeau est sans équivoque : le rêve de revoir les Nordiques à Québec est toujours bien vivant. L’homme d’affaires a abordé brièvement le sujet lors d’une rare apparition médiatique, jeudi, au stade Percival-Molson.

Le propriétaire des Alouettes de Montréal et chef de la direction de Québecor était tout vêtu de beige lorsqu’il a foulé le terrain de l’équipe montréalaise, à quelques minutes du retour à la maison des champions de la Coupe Grey, devant 20 000 personnes.

Même s’il se trouvait dans un stade de football, il était inconcevable de ne pas s’enquérir de la situation du retour des Nordiques. Surtout compte tenu du déménagement des Coyotes de l’Arizona en Utah et de la déclaration du premier ministre François Legault à son sujet, faite il y a une dizaine de jours.

« Je sais que Pierre Karl Péladeau n’a pas l’argent pour mettre le montant total. On parle de plus de 1 milliard, mais là, il serait temps qu’il s’associe avec d’autres personnes et qu’on dépose une vraie offre. Je pense que M. Bettman, s’il a une vraie offre sur la table, il va la considérer », avait déclaré le chef de la Coalition avenir Québec.

M. Péladeau n’a évoqué ni cette déclaration ni de potentiels partenaires, jeudi. Ainsi, il est pertinent de se demander si son désir de ramener une franchise de la LNH dans la Capitale-Nationale existe toujours.

« Certainement, a-t-il répondu rapidement. Pourquoi ? Parce que les conditions sont toujours au rendez-vous. »

Lesdites conditions n’ont toutefois pas été évoquées. Il confirme cependant que son groupe demeure « en relation avec les représentants de la ligue ».

Au début du mois, la ville de Salt Lake City a obtenu une franchise de la Ligue nationale de hockey en vertu d’un transfert d’une valeur de 1,2 milliard de dollars. Depuis l’inauguration du Centre Vidéotron en 2015, destiné à accueillir les Nordiques, les villes de Salt Lake City, Seattle et Las Vegas ont toutes été désignées pour héberger l’une des 32 franchises de la LNH.

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Le Centre Vidéotron de Québec

Dans le cas le plus récent, M. Péladeau affirme ne pas « connaître les tenants et aboutissants de la réflexion des dirigeants de la ligue ». À son avis, « il y avait le désir de garder une équipe dans l’Ouest. Certainement. »

Peut-on ainsi parler d’une éventuelle expansion ? « Je pense que seul le commissaire le sait », répond-il.

Les droits

Depuis 2013, la chaîne TVA Sports, propriété de Québecor, agit comme diffuseur officiel francophone des matchs de la LNH. Le contrat arrivera à échéance au terme de la saison 2025-2026.

Selon des données fournies par La Presse, les pertes de TVA Sports en 2022 étaient de l’ordre de 9,3 millions.

Néanmoins, Pierre Karl Péladeau espère renouveler l’entente de télédiffusion avec le circuit Bettman. « C’est notre souhait de voir les droits être renouvelés à TVA Sports parce que nous y croyons et nous pensons que nous avons fait un très bon travail. »