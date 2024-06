Don Waddell n’est visiblement pas un auditeur de BPM Sports, car il n’a rien fait pour calmer le bruit de fond qui lie Bob Hartley et les Blue Jackets de Columbus.

Waddell, nouveau président des opérations hockey et directeur général des Blue Jackets, a en effet indiqué que Hartley l’avait « contacté » et que son nom « a certainement été évoqué ».

Récapitulons. Hartley a été entraîneur-chef des Thrashers d’Atlanta de 2003 à 2007, avec Waddell comme directeur général. Mardi matin, l’informateur Elliotte Friedman a indiqué que Don Waddell voulait s’entretenir avec Hartley.

Mardi après-midi, Hartley a tenté de couper court aux supputations, lors d’une chronique sur les ondes de BPM Sports. « Gaspillez pas votre énergie, a lancé le coloré homme de hockey. Je suis très content où je suis. Je m’amuse. J’ai un gros match de pickleball avec mes chums. […] Je suis passé à autre chose. Être consultant pour une organisation sérieuse, ce serait peut-être à considérer. […] Je suis très bien où je suis. Non, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse. »

Ce qui nous mène à jeudi matin, lors du point de presse de Waddell, auquel les médias de l’extérieur de Columbus pouvaient participer de façon virtuelle. Waddell a évoqué une liste préliminaire de 12 noms. Hartley en fait-il partie ?

« Bob m’a contacté, mais je ne lui ai pas encore parlé, a répondu Waddell. Ça fait partie de nos devoirs. Plusieurs personnes seront impliquées dans ce processus, et plusieurs de ceux avec qui je prendrai cette décision ne connaissent pas Bob. Je ne dirai pas qui on va interviewer. On va le savoir bientôt. Mais le nom de Bob a certainement été évoqué. Tout le monde sait qu’il a coaché cinq ans pour moi à Atlanta. »

Comme Hartley a évoqué un possible poste de consultant, serait-il candidat pour un tel poste ? « Je n’y ai pas pensé une seule seconde », a indiqué Waddell.

Le DG a rappelé que les Jackets sont la seule équipe actuellement sans entraîneur dans la LNH. « Donc les gars disponibles aujourd’hui le seront aussi demain », a-t-il rappelé. Des 12 noms sur sa liste préliminaire, il aimerait interviewer « trois ou quatre » candidats, des rencontres qu’il aimerait faire « autour du repêchage », qui aura lieu les 28 et 29 juin.

Outre Waddell, Johnny Gaudreau, plus haut salarié des Jackets, connaît lui aussi le Franco-Ontarien. Hartley a été le premier entraîneur-chef de Gaudreau dans la LNH.

« Nos joueurs n’ont pas leur mot à dire sur qui sera le coach, a toutefois précisé Waddell. J’ai parlé à une quinzaine de joueurs jusqu’ici. Je veux surtout savoir comment a été la saison, comment se passe leur été. Je dis toujours que les gérants gèrent, les coachs coachent et les joueurs jouent. »

Waddell a réitéré l’importance du critère de l’expérience. « On a besoin de quelqu’un qui a déjà été dans cette chaise, qui a déjà été entraîneur-chef dans la LNH. On a de bonnes options. »

Avec 944 matchs derrière le banc d’une équipe comme entraîneur en chef, Bob Hartley vient au 34e rang de l’histoire de la LNH. Todd McLellan, Dave Tippett, Alain Vigneault et Claude Julien sont quelques-uns des noms devant lui, parmi ceux qui n’ont pas d’emploi ailleurs dans la LNH.

Joel Quenneville (1768 matchs et 3 Coupes Stanley) est de loin le plus expérimenté du lot, mais son cas est complexe puisqu’une équipe qui souhaite l’embaucher doit obtenir l’autorisation de la LNH, dans la foulée de l’affaire Kyle Beach, qui a mis les Blackhawks de Chicago dans l’embarras.

« Ce n’est pas la meilleure idée de parler de ce qui pourrait se passer. Je vais laisser la ligue y répondre », a mentionné Waddell, lorsque questionné au sujet de Quenneville.

Sans commentaire sur Vincent

Dans sa conférence d’une bonne vingtaine de minutes, Waddell a été invité à préciser sa pensée au sujet du départ de Pascal Vincent.

Dans une entrevue accordée plus tôt cette semaine au Columbus Dispatch, Waddell a affirmé qu’il était incapable d’« ignorer » certaines choses qui se sont produites la saison dernière, la seule de Vincent en tant qu’entraîneur-chef des Jackets.

Évidemment, de tels propos cryptiques peuvent vouloir dire plusieurs choses. Waddell n’a toutefois rien voulu préciser.

« Je ne veux pas donner les détails de notre discussion. Nous sommes dans une industrie où les résultats font foi de tout et on pensait devoir aller dans une autre direction. La conversation restera entre Pascal et moi. »

Et le repêchage ?

Les Blue Jackets, c’est également l’équipe qui détient actuellement le 4e choix du repêchage, soit le choix tout juste avant le Canadien. Autrement dit, leur sélection pourrait très bien avoir un impact sur celle que le Tricolore sera ensuite appelé à faire.

Waddell n’a rien dévoilé sur ses intentions, mais il a tout de même indiqué avoir envoyé « au moins trois personnes » en Floride cette semaine, où l’agence Gold Star tient actuellement son propre camp d’évaluation. Ce camp a notamment pour but de permettre aux équipes de la LNH de rencontrer certains des clients de Milstein qui évoluent en Russie. Ivan Demidov, vu comme un des meilleurs attaquants après Macklin Celebrini, est au nombre des invités.

« Ils ont quelques-uns des meilleurs espoirs, dont plusieurs qu’on n’a pas pu voir jouer en personne », a souligné le DG.

Waddell a également rappelé le côté très imprévisible de cette cuvée 2024 après le choix des Sharks au 1er rang. « Des équipes autour de nous parlent même de reculer dans l’espoir de trouver un bel atout », a-t-il dit. Il dit ne pas avoir fermé à la porte à l’idée d’échanger son propre choix.