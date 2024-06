PHOTO CHRIS JONES, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Ty Dellandrea obtenu dans un échange et Barclay Goodrow au ballottage

(San José) Les Sharks de San Jose ont ajouté de la profondeur à leur attaque, mercredi, faisant l’acquisition de Ty Dellandrea et de Barclay Goodrow.

La Presse Canadienne

Ils ont d’abord obtenu Dellandrea dans un échange avec les Stars de Dallas, sacrifiant en retour un choix de quatrième tour en 2025. Ce choix appartenait originalement aux Jets de Winnipeg.

Les Sharks ont ensuite réclamé Goodrow au ballottage. Les Rangers de New York l’avaient soumis à ce processus dans l’objectif de racheter son contrat s’il était ignoré.

Dellandrea a été limité à deux buts et sept aides en 42 parties la saison dernière avec les Stars. Il a ajouté un but en six rencontres lors des séries éliminatoires.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Barclay Goodrow

Choix de premier tour des Stars en 2018, 13e au total, Dellandrea a amassé seulement 14 buts et 28 aides en 151 parties dans la LNH.

De son côté, Goodrow est de retour avec l’équipe qui lui a donné sa première chance dans la LNH, après avoir été ignoré au repêchage.

Goodrow a passé les six premières saisons de sa carrière professionnelle dans l’organisation des Sharks, avant d’être échangé au Lightning de Tampa Bay durant le printemps 2020.

Il a gagné deux fois la Coupe Stanley avec le Lightning, puis a signé un lucratif contrat de six saisons et 21,85 millions US avec les Rangers.

Goodrow a inscrit seulement quatre buts et huit aides en 80 parties avec les Rangers la saison dernière. Son contrat est encore valide pour trois saisons.

En 572 matchs dans la LNH, Goodrow a inscrit 60 buts et 109 aides.

Les Sharks ont conclu la dernière campagne au 32e et dernier rang du classement général de la LNH. Ils ont marqué 181 buts, soit seulement deux de plus que les Blackhawks de Chicago et le dernier rang du circuit à ce chapitre.