Les Devils du New Jersey ont trouvé leur gardien partant. Ils ont fait l’acquisition de Jacob Markstrom des Flames de Calgary. En retour, les Flames obtiennent le défenseur Kevin Bahl et le choix de premier tour des Devils en 2025.

Il est connu depuis des mois que Markstrom était sur le marché des transactions. Son nom était constamment lié aux Devils, une association naturelle sachant à quel point l’organisation a peiné devant le filet la saison dernière. En désespoir de cause, le directeur général Tom Fitzgerald avait acquis les vétérans Jake Allen et Kaapo Kahkonen en mars afin de donner un peu d’air aux jeunes Akira Schmidt et Nico Daws.

C’est finalement un duo d’expérience qui défendra le filet des Diables à l’automne, avec Markstrom et Allen, qui auront tous les deux 34 ans au camp d’entraînement.

Le Suédois a connu son lot de hauts et de bas en quatre ans à Calgary. Candidat au trophée Vézina en 2021-2022 (moyenne de buts alloués de 2,22 et taux d’efficacité de ,922), il a peiné la saison suivante en voyant son taux d’arrêts chuter à ,892.

Il a retrouvé sa superbe en 2023-2024, mais dans un contexte où le club devant lui a implosé. La direction a liquidé des joueurs – Noah Hanifin, Chris Tanev, Elias Lindholm, Nikita Zadorov –, amorçant une évidente reconstruction. Le départ de Markstrom se veut, en ce sens, la suite logique du processus.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Bahl (à droite)

En Bahl, les Flames mettent la main sur un défenseur géant (6 pi 6 po et 230 lb), qui tarde toutefois à s’imposer dans la LNH. Au New Jersey, il était coincé derrière de jeunes prodiges comme Luke Hughes et Simon Nemec et des vétérans comme Dougie Hamilton, John Marino et Jonas Siegenthaler. Il aura 24 ans la semaine prochaine.

Le directeur général Craig Conroy l’avait toutefois « identifié comme un joueur prioritaire », ont écrit les Flames dans un communiqué.

Quant au choix de premier tour en 2025, bien qu’il soit « protégé » du top 10, il pourrait devenir assez lointain si, comme on peut s’y attendre, les Devils se retrouvent parmi les meilleures équipes dans l’Association de l’Est la saison prochaine, maintenant que leur problème est réglé devant le filet.

Dans la transaction, les Flames conservent également un peu plus de 30 % du salaire du gardien. Son impact sur la masse salariale des Devils ne sera donc que de 4,125 millions au cours des deux prochaines saisons.