Le Canadien disputera six matchs présaison

Le Canadien de Montréal a dévoilé son calendrier présaison ce mercredi.

La Presse

Comme l’an dernier, le club s’en tiendra à six rencontres, dont la première aura lieu le 23 septembre à domicile contre les Flyers de Philadelphie.

Quatre de ces matchs préparatoires seront disputés au Centre Bell. En plus du duel contre les Flyers, le CH accueillera les Devils du New Jersey le 24 septembre, les Maple Leafs de Toronto le 28 septembre et les Sénateurs d’Ottawa le 1er octobre.

Martin St-Louis et ses hommes se rendront aussi à Toronto le 26 septembre et concluront leur préparation le 5 octobre à Ottawa.