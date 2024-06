(Edmonton) Kris Knoblauch a pu voir de près à quel point la ville d’Edmonton est folle du parcours des Oilers en séries éliminatoires, grâce à une confusion avec ses clés de voiture le soir où ils ont décroché une place en finale de la Coupe Stanley.

Stephen Whyno Associated Press

Knoblauch a dû rentrer chez lui à pied et, ce faisant, a traversé une foule en liesse, une scène qu’il a qualifiée de « pagaille ». L’excitation n’a fait que croître depuis que son équipe, qui tirait de l’arrière 3-0 dans la série contre les Panthers de Floride, a forcé la présentation d’un sixième match à domicile, qui sera joué vendredi soir.

« Vous voyez l’excitation, les drapeaux partout, les gens qui conduisent avec des drapeaux des Oilers et leurs vêtements dans toute la ville, même quand ce n’est pas un jour de match », a fait remarquer Knoblauch mercredi. « On peut voir que cela représente beaucoup pour la ville. »

Cela signifie beaucoup pour des générations de partisans, certains assez âgés comme Darin Winder pour se souvenir de la dynastie des cinq championnats des Oilers de 1984 à 1990, une glorieuse séquence qui a contribué à décorer les hauteurs de l’aréna de bannières bleues, orange et blanches.

Winder, 55 ans, a grandi dans la ville voisine de Camrose et a fréquenté l’ancien Edmonton Gardens avec son père lorsque les Oilers faisaient partie de l’Association mondiale de hockey avant de rejoindre la LNH. Il a aussi été témoin du parcours de 2006 jusqu’à la finale de la Coupe, qui s’est achevée par une défaite en sept matchs face aux Hurricanes de la Caroline.

Voilà que les deux victoires consécutives des Oilers contre les Panthers ont alimenté l’espoir dans toute l’Alberta.

« C’est un parcours magique », a déclaré Winder. « C’est parti. Allons-y. Maintenant, nous avons une vraie chance, n’est-ce pas ? Deux matchs, c’est possible. »

Deux victoires supplémentaires permettront de compléter une remontée qui n’a été faite qu’une seule fois dans l’histoire de la ligue en grande finale de la coupe Stanley. C’était il y a longtemps, lorsque les Maple Leafs de Toronto ont effacé un déficit de 3-0 pour battre les Red Wings de Detroit en 1942.

Les probabilités demeurent minces, mais depuis la semaine dernière, les supporters placent des panneaux « BELIEVE » (CROYEZ) dans les vitrines du centre-ville, et les soutiens ne manquent pas pour voir une page d’histoire s’écrire.

« C’est tout simplement extraordinaire de voir comment les fans se sont rassemblés », a déclaré Shawn Belle, un défenseur à la retraite originaire d’Edmonton qui a joué une poignée de matchs dans LNH pour le club de sa ville natale.

« Sachant que les fans vous soutiennent à ce point, qu’ils veulent vous voir gagner et que vous avez vraiment électrisé une ville, on a l’impression que c’est un peu une responsabilité pour vous de vous présenter chaque jour et de donner le meilleur de vous-même parce que vous savez qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils ont payé des tonnes d’argent pour vous voir jouer, ce qui fait ressortir les meilleures qualités des joueurs. »

Des exploits de Connor McDavid, qui le placent dans la course au trophée Conn Smythe en tant que meilleur joueur des séries éliminatoires jusqu’au jeu de Stuart Skinner dans les buts, les Oilers ont fait ressortir le meilleur de la ville qui vit et respire le hockey.

Après la victoire 8-1 des Oilers qui leur a permis d’éviter un balayage, la ville a été envahie de gens klaxonnant et jouant la chanson de la victoire de l’équipe, « La Bamba », dans les rues.

Lorsqu’on lui a demandé, avant la série, ce qu’il préférait dans la vie à Edmonton, McDavid a répondu « la passion des supporters. »

« Ils comprennent le jeu », a-t-il précisé. « Une longue histoire de grandes équipes et de grands joueurs qui sont passés là. Une base de partisans fantastiques. »