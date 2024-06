Les Oilers d’Edmonton ont de nouveau le dos au mur lors du match 5 les opposant aux Panthers de la Floride, qui mènent la série finale 3-1 et pourraient gagner la Coupe Stanley à domicile.

LA PRESSE

Le premier but a été marqué par Connor Brown, en première période. Zach Hyman a marqué le deuxième but des Oilers en début de deuxième période. Le capitaine Connor McDavid a marqué le troisième but des siens, peu de temps après. Matthew Tkatchuk a répliqué pour les Panthers. Corey Perry a creusé l’écart à 4-1, avant qu’Evan Rodrigues réplique avec un deuxième but pour les Panthers. Oliver Ekman-Larsson a continué la remontée avec un troisième but pour les Panthers, en troisième période.

Les Panthers avaient une avance 3-0 dans la série, mais ont été surpris par les Oilers, qui les ont battus 8-1 samedi soir, au Roger Place d’Edmonton.

Plus de détails à venir.