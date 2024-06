PHOTO PAUL VERNON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jared Bednar, l’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado, et Pascal Vincent, congédié par les Blue Jackets de Columbus lundi, ont une chose en commun.

Les deux ont obtenu leur première chance dans la LNH à la suite d’embauches en catastrophe. Bednar a été promu le 25 août 2016 après le départ en coup de vent de Patrick Roy. Vincent le 17 septembre 2023 après le licenciement de Mike Babcock, pourtant embauché quelques semaines plus tôt.

L’Avalanche, alors un club en reconstruction comme les Blue Jackets l’hiver dernier, a présenté une fiche de 22-56-4 sous la gouverne de Bednar en 2016-2017, le plus faible rendement des dernières décennies jusqu’à la saison des Sharks de San Jose cette année.

Pascal Vincent a eu quelques jours à peine pour préparer le camp d’entraînement des Blue Jackets. Columbus s’en est tiré avec une fiche de 27-43-12 et le 29e rang au classement général.

Mais contrairement à Bednar, Vincent a vécu le congédiement de son patron Jarmo Kekalainen au cours de l’hiver. Il vient d’être congédié quelques semaines à peine après l’arrivée d’un nouveau président et directeur général, Don Waddell.

Sans changement au sommet de la pyramide, Bednar a obtenu une seconde chance. L’Avalanche accédait aux séries la saison suivante pour ne plus jamais les rater au cours des sept derniers printemps, avec au passage la conquête de la Coupe Stanley en 2022.

Il ne s’agit évidemment pas de comparer les deux hommes. Peut-être Bednar avait-il un ascendant sur ses troupes que Vincent n’avait pas, difficile à savoir. Mais Pascal Vincent aurait sans doute obtenu le bénéfice du doute avec Kekalainen encore en poste. On congédie rarement les entraîneurs après seulement un an.

Malgré toutes les circonstances défavorables, un entraîneur-chef est payé pour trouver des solutions. John Tortorella à Philadelphie et Spencer Carbery à Washington l’ont fait.

Parmi les obstacles, il y a eu les blessures et les maux à l’âme. Le buteur le plus doué du groupe, Patrik Laine, a disputé seulement 18 matchs, avant de prendre soin de sa santé mentale. Le meilleur défenseur, Zach Werenski, a raté une douzaine de rencontres, le capitaine Boone Jenner une trentaine. Les jeunes Yegor Chinakhov et Adam Fantilli ont vu des saisons prometteuses prendre fin en raison de blessures eux aussi. Le gardien numéro un Elvis Merzlikins n’a pas été très bon.

Le jeune centre Cole Sillinger, 12e choix au total en 2021, a connu une fin de saison prometteuse avec sept points en dix matchs et il a obtenu le temps d’utilisation en conséquence. Kent Johnson, en revanche, a régressé. Ce cinquième choix au total en 2021 a même entamé la saison dans la Ligue américaine après une campagne de 40 points la saison précédente à ses premiers pas dans la LNH.

Le sixième choix au total en 2022, le défenseur droitier David Jiricek, 20 ans seulement, a alterné entre les mineures et la Ligue nationale. Trop fort pour la Ligue américaine, encore des choses à améliorer pour dominer dans la LNH. Il a manifesté son mécontentement à quelques reprises.

Le successeur de Pascal Vincent entrera en poste dans des conditions nettement plus favorables. Il aura les coudées franches pendant quelques années puisque son patron est solidement en poste pour les prochaines saisons lui aussi.

Les Blue Jackets n’auront pas la pression de gagner à court terme l’hiver prochain, contrairement à cette année, avec des patrons qui tentaient de sauver leur derrière. Columbus a aussi un bon noyau de jeunes, auquel pourrait s’ajouter un joueur de talent repêché au quatrième rang dans dix jours, et qui sait, des joueurs choisis parmi les deux premiers tours ces dernières saisons, Gavin Brindley, Denton Mateychuk et aussi, surtout, le retour en santé d’Adam Fantilli.

