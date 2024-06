(Salt Lake City) Le club de hockey de l’Utah a nommé Chris Armstrong au poste de président des opérations hockey mardi, une décision qui s’inscrit dans la récente tendance des équipes de la LNH à embaucher d’anciens agents de joueurs au sein de leur direction sportive.

Associated Press

Armstrong a passé près de 14 ans chez Wasserman, occupant jusqu’à tout récemment le poste de vice-président exécutif à l’innovation du talent et au développement stratégique de l’entreprise. Il chapeautera les opérations de l’équipe qui a été achetée par Smith Entertainment Group (SEG), la propriété de Ryan Smith, et qui a été déménagée de l’Arizona vers Salt Lake City.

Smith a mentionné qu’Armstrong « a développé des relations solides avec les meilleurs joueurs, agents et dirigeants du monde du hockey tout au long de sa carrière, et son expérience unique et ses compétences diversifiées seront cruciales alors que nous établissons la meilleure expérience de hockey possible pour notre communauté, nos partisans, nos joueurs, nos entraîneurs et notre administration. »

Les deux équipes qui s’affrontent en série finale de la Coupe Stanley sont menées par d’anciens agents de joueurs : Bill Zito, le président des opérations hockey des Panthers de la Floride, et Jeff Jackson, le président et directeur des opérations hockey des Oilers d’Edmonton.

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, est également un ancien agent de joueurs.

Armstrong a contribué à la fondation de l’agence Wasserman en 2010 et à l’arrivée de celle-ci dans l’univers du hockey en 2018. Il supervisera Bill Armstrong – aucun lien de parenté –, qui est responsable des opérations quotidiennes de l’équipe. Bill Armstrong entamera sa cinquième campagne dans le rôle de directeur général de la concession qui s’appelait jadis les Coyotes.