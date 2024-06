L’attaquante canadienne Natalie Spooner a été nommée la joueuse de l’année de la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) pour 2024.

La Presse Canadienne

Avec la formation de Toronto, Spooner a terminé au premier rang pour le nombre de buts (20) et de points (27) lors de la saison inaugurale de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Ses performances lui ont valu d’être élue la joueuse la plus utile à son équipe et la meilleure attaquante dans la LPHF.

Originaire de Toronto et âgée de 33 ans, Spooner a également récolté un but et quatre points pour aider le Canada à gagner la médaille d’or lors du Championnat du monde de hockey sur glace féminin, en avril dernier à Utica, dans l’État de New York.

Spooner a amassé 33,6 % des votes lors d’un scrutin mené auprès de représentants des médias provenant des 16 meilleurs pays du programme du Championnat du monde de hockey féminin de la FIHG.

Spooner a terminé loin devant l’Américaine Alex Carpenter (14,6 %) et la Québécoise Marie-Philip Poulin (11,5 %).

Roman Cervenka, capitaine de l’équipe tchèque, a mérité le même honneur du côté masculin après qu’il eut aidé son pays à gagner la médaille d’or au Championnat du monde.